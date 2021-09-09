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Уже не три, а пять-шесть: в Кабмине все больше кандидатов "на вылет"

Четверг, 9 сентября 2021, 12:01
Шмыгаль на заседании правительства, фото КМУ

Покинуть правительство Дениса Шмыгаля могут уже не менее пяти министров: кроме Олега Уруского, Андрея Тарана и Марины Лазебной, это Александр Ткаченко, а также Алексей Чернышев, занимающий пост министра развития общин и территорий.

Источник: статья "Украинской правды" под заголовком "По одному на выход. Новые отставки в Кабмине и Офисе Зеленского"

Детали: По данным УП в президентской команде, Алексей Чернышев сейчас является непосредственным "менеджером кампании по разделению власти в Киеве" между мэром столицы и главой КГГА и главным кандидатом на должность главы Киевской городской госадминистрации после этого.

Не зря Верховная Рада срочно вернулась к рассмотрению нового закона о столице, которым у киевского городского главы хотят забрать львиную долю влияния.

Кроме того, претендентами "на вылет" являются министр культуры Александр Ткаченко и министр юстиции Денис Малюська.

Однако отставка последнего, по данным УП, маловероятна: хотя глава Минюста раздражает руководителя Офиса президента Андрея Ермака, сам президент Владимир Зеленский симпатизирует Малюське.

А вот место Ткаченко Ермак предпочел бы отдать нынешнему госсекретарю Минкульта Ростиславу Карандееву.

Еще ранее УП писала о том, что во властной команде ищут замену трем министрам: вицепремьер-министру стратегической промышленности Олегу Урускому, министру обороны Андрею Тарану и министру соцполитики Марине Лазебной.

На место Тарана, которым недовольны в профильном комитете, могут выдвинуть депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук, гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева и вице-премьера Александра Резникова.

Лазебная же может поплатиться креслом за несговорчивость и конфликт с главой профильного комитета парламента Галиной Третьяковой, близкой к Ермаку, и ответственной за "социалку" в Офисе президента Юлией Соколовской.

Во фракции "Слуга народа" признаются, что не знают четко, сколько министров будут менять и когда именно. Ключевая проблема – в альтернативе, кого назначать на место уволенных.

Этому предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что ориентировочно 20 сентября депутаты фракции будут рассматривать кадровые вопросы в правительстве. Он говорил, что планируется "три-четыре кадровых замены".

Арахамия также опроверг намерение уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Предыстория:

  • Обновление правительства состоялось менее 4 месяцев назад. В мае министром экономики стал Алексей Любченко, министром инфраструктуры Александр Кубраков, а министром здравоохранения Виктор Ляшко. 16 июля министром внутренних дел стал Денис Монастырский.
  • По сути, каждый третий член правительства Шмыгаля уже был отправлен в отставку: Сергей Бессараб, Илья Емец, Игорь Уманский, Вадим Пристайко, Игорь Петрашко, Владислав Криклий и Арсен Аваков. Отставка последнего состоялась после "разговора на четверых" в кабинете Зеленского, говорят источники УП.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровОфис генпрокурораАндрей ЕрмаккадрыКиев
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