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Россия преследует почти 100 крымских татар – Денисова

Вторник, 18 мая 2021, 11:35
Россия преследует почти 100 крымских татар – Денисова

По политическим мотивам Москва преследует 93 крымских татар, из них 78 человек отбывают незаконное наказание на территории России, еще 15 – лишены права на свободу передвижения в оккупированном Крыму.

Источник: Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 – лишены права на свободу передвижения, ведь находятся во временно оккупированном Крыму под административным надзором".

Детали: Президент Владимир Зеленский, написал, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть полуостров и защитить обиженных там. Именно поэтому была создана Крымская платформа.

Почему это важно: 18 мая Украина чтит жертв депортации крымских татар и отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день 1944 году в Крыму началась депортация крымских татар, за три дня советская власть депортировала из полуострова почти 200 000 коренных жителей.

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Предыстория:

  • В марте 2014 Россия незаконно оккупировала Крым. Международное сообщество не признает аннексию украинского Крыма.
  • С тех пор жители полуострова преследуются оккупационными властями, в том числе и крымские татары.
  • Украинская власть инициировала создание Крымской платформы и приглашает к ней представителей иностранных государств.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в РФ действует группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что поддерживает Крымскую платформу.

Украинская правда
Темы: крымские татарыКрымская платформаКрымоккупацияполитзаключенные
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