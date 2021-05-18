Россия преследует почти 100 крымских татар – Денисова
По политическим мотивам Москва преследует 93 крымских татар, из них 78 человек отбывают незаконное наказание на территории России, еще 15 – лишены права на свободу передвижения в оккупированном Крыму.
Источник: Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Telegram
Прямая речь: "93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 – лишены права на свободу передвижения, ведь находятся во временно оккупированном Крыму под административным надзором".
Детали: Президент Владимир Зеленский, написал, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть полуостров и защитить обиженных там. Именно поэтому была создана Крымская платформа.
77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили ~50% людей. 7 років тому #Крим був окупований Росією. 🇺🇦 робить все, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували #КримськаПлатформа— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2021
Почему это важно: 18 мая Украина чтит жертв депортации крымских татар и отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день 1944 году в Крыму началась депортация крымских татар, за три дня советская власть депортировала из полуострова почти 200 000 коренных жителей.
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Предыстория:
- В марте 2014 Россия незаконно оккупировала Крым. Международное сообщество не признает аннексию украинского Крыма.
- С тех пор жители полуострова преследуются оккупационными властями, в том числе и крымские татары.
- Украинская власть инициировала создание Крымской платформы и приглашает к ней представителей иностранных государств.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в РФ действует группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что поддерживает Крымскую платформу.