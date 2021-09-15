Джеляла в СИЗО поставили на учет как "склонного к терроризму" – адвокат
Арестованного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".
Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook
Прямая речь: "Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что он поставлен на профучет как лицо склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного производства и такого понятия как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать".
Детали: Адвокат рассказал, что посетил Джеляля вместе с еще одним защитником Эмине Авамилевой. По словам Полозова, его клиент выглядит хорошо, на здоровье не жалуется. Его держат в так называемом "спецблоке", где ограниченное взаимодействие не только с внешним миром, но и другими заключенными.
Оккупанты бросили Джеляля в двухместную камеру. Вместе с ним там находится фигурант дела о религиозной организации "Свидетелей Иеговы", которую запретили в России и в оккупированном Крыму. Сама камера не оборудована холодильником и телевизором.
Джелял также рассказал, что тюремные доктора осмотрели его и вакцинировали от оспы и гепатита, объяснив, что в этом заведении есть много болезней.
Полозов также передал благодарность Джеляла за ту поддержку, которую он получает в Крыму и с территорий свободного мира.
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Предыстория:
- 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ( "диверсия"), которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
- 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
- В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
- Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.