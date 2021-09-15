Джеляла в СИЗО поставили на учет как "склонного к терроризму" – адвокат

Арестованного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".

Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook

Прямая речь: "Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что он поставлен на профучет как лицо склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного производства и такого понятия как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать".

Детали: Адвокат рассказал, что посетил Джеляля вместе с еще одним защитником Эмине Авамилевой. По словам Полозова, его клиент выглядит хорошо, на здоровье не жалуется. Его держат в так называемом "спецблоке", где ограниченное взаимодействие не только с внешним миром, но и другими заключенными.

Оккупанты бросили Джеляля в двухместную камеру. Вместе с ним там находится фигурант дела о религиозной организации "Свидетелей Иеговы", которую запретили в России и в оккупированном Крыму. Сама камера не оборудована холодильником и телевизором.

Джелял также рассказал, что тюремные доктора осмотрели его и вакцинировали от оспы и гепатита, объяснив, что в этом заведении есть много болезней.

Полозов также передал благодарность Джеляла за ту поддержку, которую он получает в Крыму и с территорий свободного мира.

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