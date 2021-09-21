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С 23 сентября во всех регионах Украины – "желтый" уровень эпидопасности

Вторник, 21 сентября 2021, 13:22
Заседание комиссии ТЭБ и ЧС, фото с kmu.gov.ua

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 по всей Украине.

Источник: решение комиссии ТЭБ и ЧС, Кабинет министров

Детали: Карантинные ограничения не будут распространяться на коллективы тех, кто имеет документ о вакцинации, отсутствии коронавируса или перенесенной болезни.

21 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. К заседанию присоединились главы областных госадминистраций.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

- установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;

- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;

- главам областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Участники заседания также обсудили вопросы охвата населения вакцинацией, в частности учителей и работников учебных заведений. 

Денис Шмыгаль отметил, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей растет.

С учетом обсуждения Государственная комиссия поручила главам областных и столичной госадминистраций принять меры относительно:

- привлечения к процессу вакцинации, в том числе учителей и работников учебных заведений, возможностей существующих прививочніх пунктов в учреждениях образования;

- обеспечения возможности и организации вакцинации, в том числе учителей и работников учреждений образования, с помощью выездных мобильных прививочных сессий при отсутствии в учебных заведениях постоянных прививочных пунктов; 

- информирования и проактивного приглашения к вакцинации не только учителей и работников учебных заведений, а также их родственников и родственников соискателей образования в существующих прививочных пунктах в учебных заведениях и во время работы выездных мобильных прививочных сессий

Прямая речь Шмыгаля: "Ограничение "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни.

Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны".

Больше деталей: Премьер констатировал, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается. И подчеркнул, что государство обеспечивает возможность привиться бесплатно.

По данным МОЗ, 20 сентября уровень заболеваемости COVID-19 превышал пороговое значение в 23-х из 25-ти регионов, а динамика уровня госпитализации – в 13-ти регионах.

 
МОЗ

Предыстория:

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: карантинКабинет министровэпидемияCovid-2019Александр Корниенко
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