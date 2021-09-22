Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство США осуждает нападение на Шефира и ожидает скорейшего расследования

Среда, 22 сентября 2021, 23:30
Посольство США осуждает нападение на Шефира и ожидает скорейшего расследования
фото: михаил ткач, уп

Посольство США в Украине выступило с заявлением, в котором осудило нападение на первого помощника президента Сергея Шефира, а также призвало к быстрому расследованию инцидента.

Источник: посольство США в Украине в Twitter

Дословно: "Мы приобщаемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Криминальное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным. Желаем раненому водителю быстрого и полного выздоровления".

Читайте также: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Напомним:

  • Возле Лесников стреляли в автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины. Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связана с борьбой против олигархов.
  • "Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным ", - об этом заявил Зеленский в своем видеообращении.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевнападениеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: