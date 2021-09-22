Посольство США осуждает нападение на Шефира и ожидает скорейшего расследования

Посольство США в Украине выступило с заявлением, в котором осудило нападение на первого помощника президента Сергея Шефира, а также призвало к быстрому расследованию инцидента.

Источник: посольство США в Украине в Twitter

Дословно: "Мы приобщаемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Криминальное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным. Желаем раненому водителю быстрого и полного выздоровления".

Читайте также: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Напомним: