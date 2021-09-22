Посольство США осуждает нападение на Шефира и ожидает скорейшего расследования
Среда, 22 сентября 2021, 23:30
Посольство США в Украине выступило с заявлением, в котором осудило нападение на первого помощника президента Сергея Шефира, а также призвало к быстрому расследованию инцидента.
Источник: посольство США в Украине в Twitter
Дословно: "Мы приобщаемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Криминальное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным. Желаем раненому водителю быстрого и полного выздоровления".
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Напомним:
- Возле Лесников стреляли в автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины. Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связана с борьбой против олигархов.
- "Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным ", - об этом заявил Зеленский в своем видеообращении.
Украинская правда