Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посольство США осуждает нападение на Шефира и ожидает скорейшего расследования

Среда, 22 сентября 2021, 23:30
фото: михаил ткач, уп

Посольство США в Украине выступило с заявлением, в котором осудило нападение на первого помощника президента Сергея Шефира, а также призвало к быстрому расследованию инцидента.

Источник: посольство США в Украине в Twitter

Дословно: "Мы приобщаемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Криминальное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным. Желаем раненому водителю быстрого и полного выздоровления".

Читайте также: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Напомним:

  • Возле Лесников стреляли в автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины. Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связана с борьбой против олигархов.
  • "Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным ", - об этом заявил Зеленский в своем видеообращении.

Украинская правда
Темы: КиевнападениеСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"

инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине

На кресло мэра Харькова претендуют уже пятеро

видеоВ Украину прибыл самолет из Афганистана – эвакуировали около 100 людей

Новости 23 сентября: закон об олигархах, "желтая зона"

Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины, поддержка ЕС не принесла результатов - отчет

Все новости...
Киев
"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины
ОПЗЖ, SaveФОП и "евробляхеры" будут протестовать под Радой и у ОПУ
В столичном Гидропарке произошел пожар, нашли тело человека
Последние новости
04:00
На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии
03:22
США: Нет признаков, что Иран возвращается к переговорам по ядерной сделке
02:24
Португалия снимет большинство из оставшихся карантинных ограничений
01:27
Пять человек пострадали в стрельбе на военной базе в США
00:38
видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"
23:53
Выполнение закона об олигархах должно быть аполитичным - посол Британии
23:35
инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине
22:57
Неизвестные слили в сеть QR-код к ковид-сертификату Макрона
22:29
На кресло мэра Харькова претендуют уже пятеро
22:00
Новости экономики: Рада приняла "антиолигархический" закон, в США "выключают" печатный станок
Все новости...