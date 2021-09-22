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Зеленский: Передавать мне привет выстрелами - это слабость. Ответ будет сильным

Среда, 22 сентября 2021, 13:47
место обстрела авто Шефира. фото УП

Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".

Источник: Зеленский в видеообращении из Нью Йорка в соцсетях

Прямая речь: "Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генсамблеи ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно - не знаю. Пока. Какие это силы могут быть, внутренние или внешние. Но для себя не считаю их силой. Потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным".

Детали: По словам главы государства, на прочность и курс команды президента на детенизацию экономики и борьбу с криминалитетом и большими финансовыми группами это не влияет, а даже наоборот.

Дополнительно: Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил "Украинской правде", что в программе визита президента после выступления на Генассамблее ООН были запланированы другие мероприятия и встречи. Сейчас решают, можно ли перенести их на более раннее время или придется отменить.

Предыстория:

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.

Украинская правда
Темы: Шефир СергейЗеленский
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