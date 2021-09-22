Зеленский: Передавать мне привет выстрелами - это слабость. Ответ будет сильным

Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".

Источник: Зеленский в видеообращении из Нью Йорка в соцсетях

Прямая речь: "Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генсамблеи ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно - не знаю. Пока. Какие это силы могут быть, внутренние или внешние. Но для себя не считаю их силой. Потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным".

Детали: По словам главы государства, на прочность и курс команды президента на детенизацию экономики и борьбу с криминалитетом и большими финансовыми группами это не влияет, а даже наоборот.

Дополнительно: Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил "Украинской правде", что в программе визита президента после выступления на Генассамблее ООН были запланированы другие мероприятия и встречи. Сейчас решают, можно ли перенести их на более раннее время или придется отменить.

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