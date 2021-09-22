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Зеленский: Передавать мне привет выстрелами - это слабость. Ответ будет сильным

Среда, 22 сентября 2021, 13:47
Зеленский: Передавать мне привет выстрелами - это слабость. Ответ будет сильным
место обстрела авто Шефира. фото УП

Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".

Источник: Зеленский в видеообращении из Нью Йорка в соцсетях

Прямая речь: "Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генсамблеи ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно - не знаю. Пока. Какие это силы могут быть, внутренние или внешние. Но для себя не считаю их силой. Потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным".

Детали: По словам главы государства, на прочность и курс команды президента на детенизацию экономики и борьбу с криминалитетом и большими финансовыми группами это не влияет, а даже наоборот.

Дополнительно: Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил "Украинской правде", что в программе визита президента после выступления на Генассамблее ООН были запланированы другие мероприятия и встречи. Сейчас решают, можно ли перенести их на более раннее время или придется отменить.

Предыстория:

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что у водителя попали три пули. По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, сейчас его готовят к операции.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.

Украинская правда

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Темы: Шефир СергейЗеленский
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