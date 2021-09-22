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Посольство США засуджує напад на Шефіра та очікує швидкого розслідування

Середа, 22 вересня 2021, 23:30
фото: михайло ткач, уп

Посольство США в Україні виступило з заявою, в якому засудило напад на першого помічника президента Сергія Шефіра, а також закликало до швидкого розслідування інциденту.

Джерело: посольство США в Україні у Twitter

Дослівно: "Ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника Президента України Сергія Шефіра і сподіваємось на швидке розслідування інциденту, щоб притягнути винних до відповідальності.

Кримінальне насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим. Бажаємо пораненому водію швидкого та повного одужання".

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Нагадаємо:

  • Біля Лісників стріляли у автомобіль першого помічника Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини. Шефір не постраждав. Нападників шукають. Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • "Передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною", – про це заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

Українська правда
Теми: КиївнападСША
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