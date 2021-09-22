Посольство США засуджує напад на Шефіра та очікує швидкого розслідування

Посольство США в Україні виступило з заявою, в якому засудило напад на першого помічника президента Сергія Шефіра, а також закликало до швидкого розслідування інциденту.

Джерело: посольство США в Україні у Twitter

Дослівно: "Ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника Президента України Сергія Шефіра і сподіваємось на швидке розслідування інциденту, щоб притягнути винних до відповідальності.

Кримінальне насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим. Бажаємо пораненому водію швидкого та повного одужання".

Читайте також: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Нагадаємо: