Главу Херсонщины зарегистрировали кандидатом от "слуг" на довыборы в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Херсонской облгосадминистрации Сергея Козыря кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые пройдут 31 октября.

Источник: сайт ЦИК

Детали: Козырь будет баллотироваться по избирательному округу №184, где сейчас зарегистрированы еще 27 кандидатов.

Кроме него, комиссия зарегистрировала кандидатами в нардепы на промежуточных выборах двух самовыдвиженцев - Виталия Войцеховского и Владислава Голуба. Оба - в округе №197 (Черкасская область).

В одном округе с Козырем также пытался зарегистрироваться представитель партии "Союз анархистов Украины" Вячеслав Азаров. Но ЦИК ему отказала, потому что он не внес соответствующую денежный залог и подал документы, не соответствующие избирательному законодательству.

Что предшествовало: Ранее на заседании политсовета партии "Слуга народа" было принято решение выдвинуть кандидатом в народные депутаты в 184 округе действующего председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря. Довыборы в этом округе решили провести потому, что ранее избранный нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и сложил полномочия депутата.

В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Козыря временным исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации.

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