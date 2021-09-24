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Главу Херсонщины зарегистрировали кандидатом от "слуг" на довыборы в Раду

Пятница, 24 сентября 2021, 17:46
Сергей Козырь (Фото: ОГА)

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Херсонской облгосадминистрации Сергея Козыря кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые пройдут 31 октября.

Источник: сайт ЦИК

Детали: Козырь будет баллотироваться по избирательному округу №184, где сейчас зарегистрированы еще 27 кандидатов.

Кроме него, комиссия зарегистрировала кандидатами в нардепы на промежуточных выборах двух самовыдвиженцев - Виталия Войцеховского и Владислава Голуба. Оба - в округе №197 (Черкасская область).

В одном округе с Козырем также пытался зарегистрироваться представитель партии "Союз анархистов Украины" Вячеслав Азаров. Но ЦИК ему отказала, потому что он не внес соответствующую денежный залог и подал документы, не соответствующие избирательному законодательству.

Что предшествовало: Ранее на заседании политсовета партии "Слуга народа" было принято решение выдвинуть кандидатом в народные депутаты в 184 округе действующего председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря. Довыборы в этом округе решили провести потому, что ранее избранный нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и сложил полномочия депутата.

В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Козыря временным исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Предыстория:

  • 9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
  • 2 сентября ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.
  • Президентская партия "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты на 197 округе в Черкасской области будет действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаХерсонская областьвиборы


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