Главу Херсонщины зарегистрировали кандидатом от "слуг" на довыборы в Раду
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Херсонской облгосадминистрации Сергея Козыря кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые пройдут 31 октября.
Источник: сайт ЦИК
Детали: Козырь будет баллотироваться по избирательному округу №184, где сейчас зарегистрированы еще 27 кандидатов.
Кроме него, комиссия зарегистрировала кандидатами в нардепы на промежуточных выборах двух самовыдвиженцев - Виталия Войцеховского и Владислава Голуба. Оба - в округе №197 (Черкасская область).
В одном округе с Козырем также пытался зарегистрироваться представитель партии "Союз анархистов Украины" Вячеслав Азаров. Но ЦИК ему отказала, потому что он не внес соответствующую денежный залог и подал документы, не соответствующие избирательному законодательству.
Что предшествовало: Ранее на заседании политсовета партии "Слуга народа" было принято решение выдвинуть кандидатом в народные депутаты в 184 округе действующего председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря. Довыборы в этом округе решили провести потому, что ранее избранный нардеп Игорь Колыхаев стал мэром Херсона и сложил полномочия депутата.
В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Козыря временным исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации.
Предыстория:
- 9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
- 2 сентября ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.
- Президентская партия "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты на 197 округе в Черкасской области будет действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.