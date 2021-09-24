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Талибы планируют вернуть в Афганистан жестокое наказание: отрубание рук и ног

Пятница, 24 сентября 2021, 16:14
Фото из открытых источников

Движение Талибан, которое недавно пришло к власти в Афганистане, планирует вернуть ужасные виды наказаний за преступления – смертную казнь, которую приводят в исполнение родственники жертв, а также отрубание конечностей.

Источник: Associated Press со ссылкой на одного из основателей Талибана муллу Нуруддина Тураби

Детали: По его словам, в стране снова начнут казнить убийц и отрубать руки и ноги ворам, как того требуют законы шариата. Однако теперь есть вероятность, что наказывать людей будут не в людных местах, как раньше.

Когда талибы руководили Афганистаном в прошлый раз (в 1996-2001 годах), они практиковали наказания и публичные казни на стадионах и в мечетях. Например, обвиняемым в краже отрубали руки, за ограбление на дороге - ноги, а убийцам стреляли в голову родственники их жертв.

Мулла Тураби заявил, что отрубание рук "очень необходимо для обеспечения безопасности" и имеет "сдерживающий эффект".

Прямая речь: "Все критиковали нас за наказания на стадионах, но мы никогда ничего не говорили против их (западного мира - УП) законов и наказаний... Никто не может нам указывать, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и принимать законы согласно Корану".

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Напомним:

  • Сотрудницам мэрии афганского Кабула приказали оставаться дома, позволив работу только тем, кого нельзя заменить мужчинами.
  • Талибы не разрешают женщинам заниматься крикетом или любым другим видом спорта.
  • Талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который когда-то придерживался строгих религиозных доктрин.
  • Отныне в школах разрешается учиться только парням.

Украинская правда
Темы: ТалибанАфганистан


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