ДТП Трухина: Бюро расследований ищет свидетелей
Государственное бюро расследований получило материалы резонансного ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина на Бориспольской трассе и призывает свидетелей предоставить информацию следователям.
Источник: ГБР
Дословно: "2 сентября 2021 года ГБР получило от Нацполиции материалы уголовного производства по факту резонансного ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе.
По предварительной информации, автомобиль, в котором предположительно находился нардеп, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди.
Повреждений также получил и третий автомобиль. В результате тройной аварии пострадали шесть человек".
Детали: Указано, что сейчас в Бюро уже осуществляется расследование в указанном уголовном производстве, которое открыла полиция 23 августа. Следователи изучают доказательства и материалы, которые были собраны полицией.
Государственное бюро расследований призывает свидетелей ДТП предоставить информацию следователям Бюро.
Что предшествовало: Через неделю после резонансного ДТП полиция прокомментировала ситуацию: правоохранители сообщили, что передали дело в ГБР, поскольку там фигурирует народный избранник.
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Напомним:
- По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи "навеселе", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев, но позже около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
- В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием Трухина, которое пытались "скрыть".
- В протоколах полиции с на места ДТП с участием Трухина, водителем его автомобиля значится другой человек.