ДТП Трухина: Бюро расследований ищет свидетелей

Государственное бюро расследований получило материалы резонансного ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина на Бориспольской трассе и призывает свидетелей предоставить информацию следователям.

Источник: ГБР

Дословно: "2 сентября 2021 года ГБР получило от Нацполиции материалы уголовного производства по факту резонансного ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе.

По предварительной информации, автомобиль, в котором предположительно находился нардеп, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди.

Повреждений также получил и третий автомобиль. В результате тройной аварии пострадали шесть человек".

Детали: Указано, что сейчас в Бюро уже осуществляется расследование в указанном уголовном производстве, которое открыла полиция 23 августа. Следователи изучают доказательства и материалы, которые были собраны полицией.

Государственное бюро расследований призывает свидетелей ДТП предоставить информацию следователям Бюро.

Что предшествовало: Через неделю после резонансного ДТП полиция прокомментировала ситуацию: правоохранители сообщили, что передали дело в ГБР, поскольку там фигурирует народный избранник.

Читайте также: От зятя партнера Коломойского до "слуги народа". Кто такой Александр Трухин, ДТП с которым пытаются замять

Напомним: