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Полиция наконец прокомментировала ДТП Трухина: передали дело ГБР

Вторник, 31 августа 2021, 17:49
Снимок экрана

Дело о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Олександра Трухина будет расследовать Государственное бюро расследований, поскольку там фигурирует народный избранник.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева, спикер ГБР Ольга Чиканова в комментарии УП

Детали: Через неделю после совершения ДТП полиция прокомментировала ситуацию. Там рассказали, что авария случилась, поскольку "Ауди" нардепа не придерживалась безопасной дистанции во время движения и въехала в "Форд", который двигался впереди. В свою очередь, "Форд" въехал в автомобиль "Дэу".

В полиции говорят, что в тот же день открыли уголовное производство по ч.1 ст 286 Уголовного кодекса Украины, это – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

На месте ДТП полицейские и следователи зафиксировали всех лиц, которые ехали в указанных автомобилях.

Однако, когда правоохранители прибывали на место происшествия, то участники ДТП находились у автомобилей, поэтому необходимо было точно установить, кто же был за рулем в момент ДТП. То есть в полиции пока не говорят, был за рулем именно нардеп Трухин.

Кроме того, полиция опросила участников события и свидетелей, изъяла отпечатки пальцев и другие вещественные доказательства.

Также следователи полиции уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, установить, с какой скоростью двигался автомобиль.

В то же время, один из свидетелей сообщил, что за рулем "Ауди" находился мужчина, как выяснилось – народный депутат Украины. Однако другие свидетели отрицают эти показания.

Учитывая участие нардепа в ДТП была изменена подследственность дела. "Сейчас подследственность определена по Государственным бюро расследования. Все материалы, собранные следователями полиции, в полном объеме переданы в ГБР", – подытожили в полиции.

В ГБР "Украинской правде" сообщили, что еще не получили материалы производства.

Прямая речь Чикановой: "В ГБР видели в СМИ информацию о том, что Национальная полиция направила в Бюро дело о ДТП с участием Народного депутата Украины. Однако эти документы еще не поступили в ГБР установленным порядком. Как только следователи получат и изучат дело, мы обязательно сообщим об этом обществу".

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Напомним:

  • По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи "навеселе", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев, но позже около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
  • В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием Трухина, которое пытались "скрыть".
  • ГБР не расследует уголовное производство относительно аварии — этим делом занимается Нацполиция.
  • В протоколах полиции, сделанных с места ДТП с участием Трухина, водителем его автомобиля значится другой человек.

Украинская правда
Темы: Слуга народаДТП
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