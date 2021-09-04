Зеленский о задержаниях в Крыму: РФ реагирует на "Крымскую платформу"

Президент Владимир Зеленский требует от РФ освободить первого замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и других задержанных 3-4 сентября крымских татар.

Источник: Зеленский в Twitter

Окупанти в #Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи #КримськоїПлатформи. Всі затримані мають бути звільнені! pic.twitter.com/H5KfDOTuBe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2021

Дословно: "Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, первого заместителя председателя Меджлиса.

Так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы". Все задержанные должны быть освобождены!"

Что предшествовало: Утром 4 сентября в оккупированном Крыму после обыска задержали первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

МИД Украины рассматривает задержание в оккупированном Крыму зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и еще 4 крымских татар как наказание за участие Меджлиса в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.