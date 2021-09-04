Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о задержаниях в Крыму: РФ реагирует на "Крымскую платформу"

Суббота, 4 сентября 2021, 15:52
Зеленский о задержаниях в Крыму: РФ реагирует на Крымскую платформу
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский требует от РФ освободить первого замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и других задержанных 3-4 сентября крымских татар.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, первого заместителя председателя Меджлиса.

Так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы". Все задержанные должны быть освобождены!"

Что предшествовало: Утром 4 сентября в оккупированном Крыму после обыска задержали первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

МИД Украины рассматривает задержание в оккупированном Крыму зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и еще 4 крымских татар как наказание за участие Меджлиса в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийМеджлисКрымкрымские татарыКрымская платформа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: