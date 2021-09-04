Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский о задержаниях в Крыму: РФ реагирует на "Крымскую платформу"

Суббота, 4 сентября 2021, 15:52
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский требует от РФ освободить первого замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и других задержанных 3-4 сентября крымских татар.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, первого заместителя председателя Меджлиса.

Так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы". Все задержанные должны быть освобождены!"

Что предшествовало: Утром 4 сентября в оккупированном Крыму после обыска задержали первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

МИД Украины рассматривает задержание в оккупированном Крыму зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и еще 4 крымских татар как наказание за участие Меджлиса в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийМеджлисКрымкрымские татарыКрымская платформа
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСША прислали Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от COVID-19

Отбор ЧМ-2022. Сборная Украины играет в боевую ничью с Францией

видеоЗнаки на авто: жителей Приднестровья не пускают в Украину, в РФ возмущены

видеоВ Симферополе прошла акция против незаконных действий оккупантов, десятки задержанных

видеоТалибы слезоточивым газом разогнали марш женщин в Кабуле

фото, видеоВ Киеве горел бизнес-центр, спасатели вытащили ребенка из заблокированного лифта

Все новости...
Зеленский
Визит Зеленского в США: как Украине удалось вернуться в поле зрения Белого дома
Искусство торговать
Зеленский: Политика России – что-нибудь забрать, а не дать
Последние новости
01:50
Зеленский вступился за украинских футболистов на отборе к ЧМ
01:11
фотоВ Москве прошла акция за свободу СМИ
00:27
фотоСША прислали Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от COVID-19
23:45
Отбор ЧМ-2022. Сборная Украины играет в боевую ничью с Францией
23:42
"Талибан" отложил объявление состава нового правительства в Афганистане
22:59
фотоВ SpaceX объявили дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4
22:27
видеоЗнаки на авто: жителей Приднестровья не пускают в Украину, в РФ возмущены
21:44
Погода: ночные заморозки уже близко
21:24
ООН представит доклад о посадке в Минске самолета с Протасевичем
20:55
видеоВ Симферополе прошла акция против незаконных действий оккупантов, десятки задержанных
Все новости...