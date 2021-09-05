Один из материалов Bellingcat о "вагнеровцах" скоро выйдет – Грозев

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев анонсировал выход расследования о "вагнеровцах" в трех различных форматах, и добавил, что текстовый вариант материала будет обнародован в течение ближайшего месяца.

Источник: Детектор Медиа со ссылкой на заявление Грозева, которое он сделал во время участия в мероприятии MezhyhiryaFest-2021

Детали: Журналист пояснил, что поскольку последний фильм тематически пересекается с расследованием СNN, то в Bellingcat решили перенести премьеру своего. Но текстовая версия расследование про "вагнеровцев" выйдет в течение ближайшего месяца.

Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".

Больше деталей: Грозев также сказал, что команда расследователей обращалась к украинской власти, и безуспешно пыталась получить комментарии: "Мы обращались к украинской власти за комментариями, но они не отвечали. Мы ждали их ответы полгода. Но я считаю, что они сделали много положительных вещей, чтобы доказать, что эта история - ложная, что они не виноваты".

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