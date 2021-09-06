Российские оккупанты пытали Джеляла – украинская прокуратура

В Офисе генерального прокурора заявили, что задержанного российскими силовиками заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла пытали.

Источник: ОГПУ

Детали: Указывается, что Офис генпрокурора взял на контроль состояние досудебного расследования в уголовном производстве относительно незаконного задержания Наримана Джеляла и других граждан.

Прокуратура АР Крым уже открыла уголовные производства по фактам нарушения неприкосновенности жилища и нарушение законов и обычаев войны.

По информации следствия, в течение двух суток ни адвокатов, ни членов семей задержанных не сообщили об их местонахождении. К Джелялу были применены пытки и жестокое обращение.

Также в ОГПУ держат на контроле производства относительно незаконного лишения свободы украинских граждан оккупационными "правоохранителями". Речь идет о случае, когда под зданием ФСБ России в Симферополе задержали 42 крымчан, которые пытались узнать информацию о ранее задержанных соотечественниках.

Что предшествовало: По словам адвоката, состояние задержанного оккупантами зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла удовлетворительное, 6 сентября ему будут избирать меру пресечения.

Предыстория: