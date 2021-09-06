Российские оккупанты пытали Джеляла – украинская прокуратура
В Офисе генерального прокурора заявили, что задержанного российскими силовиками заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла пытали.
Источник: ОГПУ
Детали: Указывается, что Офис генпрокурора взял на контроль состояние досудебного расследования в уголовном производстве относительно незаконного задержания Наримана Джеляла и других граждан.
Прокуратура АР Крым уже открыла уголовные производства по фактам нарушения неприкосновенности жилища и нарушение законов и обычаев войны.
По информации следствия, в течение двух суток ни адвокатов, ни членов семей задержанных не сообщили об их местонахождении. К Джелялу были применены пытки и жестокое обращение.
Также в ОГПУ держат на контроле производства относительно незаконного лишения свободы украинских граждан оккупационными "правоохранителями". Речь идет о случае, когда под зданием ФСБ России в Симферополе задержали 42 крымчан, которые пытались узнать информацию о ранее задержанных соотечественниках.
Что предшествовало: По словам адвоката, состояние задержанного оккупантами зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла удовлетворительное, 6 сентября ему будут избирать меру пресечения.
Предыстория:
- 3 и 4 сентября на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар – Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова.
- Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Сообщалось, что оккупанты схватили более 50 протестующих – крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму. Позже большинство из них отпустили.
- По данным председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.
- Он также рассказал, что Джеляла целый день держали в наручниках и с мешком на голове.