Адвокат рассказал о состоянии Джеляла перед судом

Состояние задержанного оккупантами зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла удовлетворительное, 6 сентября ему будут избирать меру пресечения.

Источник: адвокат Джеляла Николай Полозов в Facebook

Прямая речь Полозова: "Сегодня я уже успел повидаться с ним (подзащитным – ред.) и принять участие в следственных действиях. Состояние Наримана удовлетворительное. На данный момент он находится в статусе подозреваемого. Вину в совершении инкриминируемого деяния он не признает".

Детали: По словам адвоката, заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения Джелала под стражу состоится ориентировочно после 15 часов в Киевском районном суде Симферополя.

Полозов добавил, что зампредседателя Меджлиса доставят в суд для личного участия в заседании.

Подробности адвокат обещал рассказать после завершения судебного заседания.

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