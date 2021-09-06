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Адвокат рассказал о состоянии Джеляла перед судом

Понедельник, 6 сентября 2021, 15:35
Нариман Джелял. Фото idelreal.org

Состояние задержанного оккупантами зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла удовлетворительное, 6 сентября ему будут избирать меру пресечения.   

Источник: адвокат Джеляла Николай Полозов в Facebook

Прямая речь Полозова: "Сегодня я уже успел повидаться с ним (подзащитным – ред.) и принять участие в следственных действиях. Состояние Наримана удовлетворительное. На данный момент он находится в статусе подозреваемого. Вину в совершении инкриминируемого деяния он не признает".

Детали: По словам адвоката, заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения Джелала под стражу состоится ориентировочно после 15 часов в Киевском районном суде Симферополя.

Полозов добавил, что зампредседателя Меджлиса доставят в суд для личного участия в заседании.

Подробности адвокат обещал рассказать после завершения судебного заседания.

Предыстория:

  • 3 и 4 сентября на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар – Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. 
  • Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Сообщалось, что оккупанты схватили более 50 протестующих – крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму. Позже большинство из них отпустили.
  • По данным председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. 
  • Он также рассказал, что Джеляла целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Украинская правда
Темы: Меджлискрымские татарыКрым
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