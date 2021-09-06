Адвокат рассказал о состоянии Джеляла перед судом
Состояние задержанного оккупантами зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла удовлетворительное, 6 сентября ему будут избирать меру пресечения.
Источник: адвокат Джеляла Николай Полозов в Facebook
Прямая речь Полозова: "Сегодня я уже успел повидаться с ним (подзащитным – ред.) и принять участие в следственных действиях. Состояние Наримана удовлетворительное. На данный момент он находится в статусе подозреваемого. Вину в совершении инкриминируемого деяния он не признает".
Детали: По словам адвоката, заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения Джелала под стражу состоится ориентировочно после 15 часов в Киевском районном суде Симферополя.
Полозов добавил, что зампредседателя Меджлиса доставят в суд для личного участия в заседании.
Подробности адвокат обещал рассказать после завершения судебного заседания.
Предыстория:
- 3 и 4 сентября на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар – Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова.
- Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Сообщалось, что оккупанты схватили более 50 протестующих – крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму. Позже большинство из них отпустили.
- По данным председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.
- Он также рассказал, что Джеляла целый день держали в наручниках и с мешком на голове.