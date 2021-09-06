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От "слуг" в нардепы на довыборах в Черкасской области пойдет мэр Золотоноши

Понедельник, 6 сентября 2021, 21:30
Корниенко и Войцеховский, фото от "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты на 197 округе в Черкасской области будет действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Источник: председатель партии Александр Корниенко и Виталий Войцеховский во время брифинга после съезда партии

Прямая речь Корниенко: "Политсовет принял решение о выдвижении. Виталий Войцеховский завтра отправится в ЦИК подавать документы. Мы будем оперативно ждать регистрации. Для этого преград никаких не должно быть. Виталий Александрович 30 лет проживает в Украине, он мэр Золотоноши... третий раз избран мэром громады. Это серьезное доверие".

Детали: Корниенко говорит, что сейчас Войцеховский ведет активную коммуникацию с жителями округа. Перед тем как принять решение о его выдвижении в партии решили проверить уровень поддержки его в округе.

Так, Корниенко поручил собрать подписи среди избирателей, которые готовы поддержать этого кандидата. Для себя он поставил условную планку в 10 тысяч подписей, однако сейчас уже собрано более 20 тысяч.

Журналисты напомнили лидеру "слуг", что ранее Войцеховский побеждал на выборах городского головы от партии "Блок Петра Порошенко", однако Корниенко отметил, что уже в 2020 году он баллотировался на пост мэра от "Слуги народа". Это для президентской партии якобы важнее.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" планирует выдвинуть кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области действующего мэра Золотоноши Виталия Войцеховского.

Предыстория:

  • 9 апреля ЦИК назначилапромежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
  • 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий"слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.
  • Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.
  • Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.
  • Центральная избирательная комиссия 3 сентября зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: виборыСлуга народаЧеркасская область
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