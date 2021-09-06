От "слуг" в нардепы на довыборах в Черкасской области пойдет мэр Золотоноши

Партия "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты на 197 округе в Черкасской области будет действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Источник: председатель партии Александр Корниенко и Виталий Войцеховский во время брифинга после съезда партии

Прямая речь Корниенко: "Политсовет принял решение о выдвижении. Виталий Войцеховский завтра отправится в ЦИК подавать документы. Мы будем оперативно ждать регистрации. Для этого преград никаких не должно быть. Виталий Александрович 30 лет проживает в Украине, он мэр Золотоноши... третий раз избран мэром громады. Это серьезное доверие".

Детали: Корниенко говорит, что сейчас Войцеховский ведет активную коммуникацию с жителями округа. Перед тем как принять решение о его выдвижении в партии решили проверить уровень поддержки его в округе.

Так, Корниенко поручил собрать подписи среди избирателей, которые готовы поддержать этого кандидата. Для себя он поставил условную планку в 10 тысяч подписей, однако сейчас уже собрано более 20 тысяч.

Журналисты напомнили лидеру "слуг", что ранее Войцеховский побеждал на выборах городского головы от партии "Блок Петра Порошенко", однако Корниенко отметил, что уже в 2020 году он баллотировался на пост мэра от "Слуги народа". Это для президентской партии якобы важнее.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" планирует выдвинуть кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области действующего мэра Золотоноши Виталия Войцеховского.

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