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На восстановление Костела Святого Николая надо 75 млн – Ткаченко

Понедельник, 6 сентября 2021, 22:44
Фото: Ольга Панченко

Средства, которые благотворители перевели на ремонт костела Святого Николая направят на противоаварийные работы, которые необходимо срочно провести в здании. Сейчас на счет поступило почти 6 млн гривен, еще 20 млн публично пообещал пожертвовать бизнес.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "По предварительной оценке специалистов – на восстановление понадобится от 75 млн грн. К сумме, соберет бизнес, остальные необходимых средств выделит государство. То есть речь идет об уникальном кейс государственно-частного партнерства...

Сумма сборов, к счастью, меняется каждый час. По состоянию на сейчас на счет зашли 5 млн 840 тыс грн. И еще около 20 млн грн бизнес пообещал предоставить пожертвования публично".

Детали: Министр говорит, что за выходные Минкульт вместе с Госискусств разработали пошаговый план следующих действий по восстановлению костела.

Сейчас в Министерстве ожидают вывод ГСЧС. Он является основанием для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба.

После этого состояние здания должны оценить эксперты, чтобы определить, какая ему нанесен ущер и сколько необходимо выделить на противоаварийные работы и ремонт.

Средства, которые перечисляют благотворители пойдут на противоаварийные работы. Речь идет о ликвидации последствий пожара внутри костела.

Ткаченко говорит, что все работы над зданием делятся на 3 этапа:

  • Противоаварийные – ликвидация последствий пожара;
  • Орган. Сейчас общаются с производителем по разработке максимально релевантной замены. Восстанавливать его будут не из средств, которые сейчас дают благотворители;
  • Реставрационные работы фасада. Ткаченко говорит, что на это уже есть средства, но работы не начаты из-за задержки тендерных процедур.

Министр добавил, что начать ремонт внутри сразу невозможно, поскольку сначала нужно получить все экспертизы.

Для того, чтобы обеспечить прозрачность процесса при Министерстве создают рабочую группу. Туда должны войти представители общественных организаций, бизнес и тому подобное.

Напомним:

  • В пятницу вечером в Киеве горел костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. Основной версией пожара в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.
  • Украинские предприниматели только за сутки собрали на восстановление пострадавшего в результате пожара столичного костела Святого Николая 18 млн гривен.
  • По прогнозам, полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен, как и восстановление органа. Учитывая это министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет Национального дома органной и камерной музыки, перечислив средства на который можно присоединиться к инициативе.

Украинская правда
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