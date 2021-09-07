Полиция закрыла дело о "расизме" в отношении Беленюка. Он сам так захотел

Полиция закрыла уголовное производство открытое после того, как нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк в центре Киева стал жертвой расистских высказываний.

Источник: комментарий пресс-офицера Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксаны Тищенко для "Украинской правды"

Прямая речь: "Уголовное производство закрыто на основании заявления потерпевшего".

Детали: По словам Тищенко, производства, вероятнее всего, было закрыто еще в августе.

Предыстория: 13 августа в центре Киева, в районе Печерск, к Беленюку подошли неизвестные молодые люди и сделали несколько расистских высказываний.

Партия "Слуги народа" тогда выступила с заявлением и требовала от Национальной полиции в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.