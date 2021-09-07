По информации издания "Зеркало недели", Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании 8 сентября срочно рассмотрит "Проект Закона о Киев – столицу Украины" №2143-3, который может ограничить полномочия Виталия Кличко в Киеве.

Источник: ZN.UA

Детали: Соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении 3 октября 2019.

Его автором указывается уже бывший нардеп, а сейчас министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Во времена, когда он еще был нардепом, сообщалось, что Ткаченко претендует на должность главы КГГА. Кроме Ткаченко, авторами указываются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардепы из этой же фракции Дмитрий Гурин, Александр Корниенко, Богдан Яременко, Михаил Радуцкий, Александр Дубинский и другие.

Еще во время голосования в первом чтении, законопроект поддержали лишь представители монобольшинства, другие же фракции раскритиковали проект закона, указывая, что он противоречит Конституции.

В то же время, в повестке дня заседания профильного комитета 8 сентября указанного законопроекта нет. Однако в "Зеркале недели" указывают, что проект закона будут рассматривать в срочном порядке именно завтра. Возможно, вынести на рассмотрение его попытаются "с голоса".

Почему это важно: Конфликт Банковой и городского головы Киева Виталия Кличко продолжается довольно давно с периодическими обострениями. Так, недавно споры между ОП и мэром Киева шли вокруг темы застройки столицы. Кличко даже вызвали на заседание СНБО, однако тот не явился. Продолжается публичный конфликт также между мэром и министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, который и является автором указанного законопроекта.