Ткаченко советует Кличко направить удары по экскаваторах, разрушающих Киев

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ответил на обвинения мэра Киева Виталия Кличко – переложил ответственность за снос дома Барбана на городского голову и посоветовал, как боксеру, направить удары по экскаваторах, что роют столицу.

Источник: Ткаченко в Facebook

Прямая речь: "Как боксер (даже экс) Вы должны знать, что такое ложные удары. Так вот – попытка "разыграть" из себя защитника Киева – тот самый ошибочный удар. Лучше бы Вы направили эти удары по экскаваторах, разрушающих нашу столицу. Кажется, Киев еще никогда не был в таком ужасном состоянии.

Попытка набрать политических баллов за счет темы наследия очень неудачная. Потому Вы единственный из мэров исторических городов, кто пытается всячески противодействовать принятию закона об охране культурного наследия, что значительно усилит, в том числе и уголовную ответственность застройщиков за разрушение памятников".

Детали: Министр считает, что Кличко придумал причину не идти на заседание СНБО и сам выбрал путь общаться через соцсети, так и отвечает ему в Facebook.

Ткаченко говорит, что мэру известно о неоднократных письма Минкульта в КГГА по усадьбе Барбана.

Он подтвердил, что разрешение на строительство действительно был выдано предыдущим руководством Министерства, однако с нарушением законодательства. Однако, Ткаченко утверждает, что первичные документы по застройке усадьбы выдавала именно КГГА.

Глава МКИП также говорит, что именно КГГА отказалась вносить историческую усадьбу, как и многие другие памятники, в перечень.

Ткаченко подчеркнул, что когда Министерство выдавало разрешение на строительство, то охранного статуса дом Барбана не имел. А КГГА якобы проигнорировало внесения дома в перечень вновь выявленных памятников.

Министр также намекнул на связи мэра и подрядчика, который хочет застроить историческую усадьбу. Речь идет о бывшем депутате Киевсовета Николая Негриче от "Европейской Солидарности", с которой в 2015 году объединился Кличко.

Ткаченко напомнил, что в мае Министерство наложило предписания о запрете строительных работ на Обсерваторной, 6. Об этом сообщили КГГА и правоохранительные органы. Но все время, пока вокруг дома шла борьба, власть молчала, говорит Ткаченко. Он обвиняет Кличко в том, что он решил вспомнить об усадьбе только после огласки.

По его мнению, с таким защитником как Кличко исторический Киев не устоит, поскольку мэр хочет запретить "реконструкцию", что и так запрещает законодательство, а памяти можно только реставрировать.

В конце Ткаченко добавил, что КГГА подало в Министерство только документы на 101 объект культурного наследия, хотя Кличко говорил о 1469. Однако в представленных документах есть ошибки, о которых сообщали КГГА.

Прямая речь: "Лучше готовьтесь к восстановлению дома, который вы не успели сделать памяткой, уборке мусора, ремонту дорог и обуздайте дружбу с их застройщиками. Как говорил Джо Луис, вы можете бегать, но не сможете скрыться".

Что предшествовало: Совет нацбезопасности и обороны на своем заседании принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников на территории государства.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на решение Совета нацбезопасности и обороны по восстановлению разрушенной усадьбы Барбано и аудита всех архитектурных памятников: он считает, что СНБО перепутали КГГА с Минкультом, а последнее вообще не выполняет своих прямых обязанностей.

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