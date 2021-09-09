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ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию до 2022 года

Четверг, 9 сентября 2021, 02:02
Фото: ЦОЗ

Всемирная организация здравоохранения призывает ввести мораторий на ревакцинацию против коронавируса до 2022 года.

Источник: The Guardian со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Аданома

Детали: Руководство ВОЗ в который раз обращает внимание, что миллионы людей в мире не получили даже одной дозы вакцины в то время, как другие государства уже начали проводить ревакцинацию. Аданом говорит, что не планирует молчать, когда государства, что контролируют поставки вакцин, думают, что бедные страны должны довольствоваться остатками вакцин.

Он также добавил, что ВОЗ не хочет видеть повсеместного использования бустерных доз для полностью вакцинированных лиц.

В то же время в США ранее выступили против моратория. Президент Джо Байден считает, что власть должна сделать все, чтобы защитить граждан от коронавируса.

Напомним:

Темы: вакцинациякоронавирус
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