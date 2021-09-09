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Под Ткаченко шатается кресло министра культуры – источники

Четверг, 9 сентября 2021, 07:02
Под Ткаченко шатается кресло министра культуры – источники
Фото: МКИП

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко может потерять должность, поскольку не справляется со своими обязанностями, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак желает видеть на его месте другого человека.

Источник: Публикация УП "По одному на выход. Новые отставки в Кабмине и Офисе Зеленского"

Детали: В статье говорится, что у Ткаченко появилось несколько противников, которые бы предпочли сместить с его должности.

Так, Ермак видит на посту главы Министерства Ростислава Карандеева. Тот сейчас занимает должность госсекретаря Минкульта.

Кроме того, благодаря заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко у Ткаченко забрали сферу туризма и передали ее министру инфраструктуры Александру Кубракову. Речь идет о сотнях санаториев, гостиниц, культурных памятников и других объектов государственного значения.

Один из топов Зе!Команды рассказывает, что Ткаченко не справляется, а может только писать в Facebook и выступать в эфире "Право на власть" на "плюсах". В то же время, удержаться министру могут помочь конфликты с мэром Киева Виталием Кличко.

Прямая речь: "Ткаченко классный в Facebook и в "Право на власть". А в реальной жизни он не справляется. В следующем году мы планируем залить из бюджета денег на реставрацию исторических памятников под "Большое строительство". Это крупные проекты и много сомнений, что Ткаченко с этим справится. Поэтому отдают Кубракову".

Напомним:

  • В ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.
  • УП еще в начале августа сообщала, что несколько министров правительства Дениса Шмыгаля могут уйти в отставку в новом политическом сезоне. А на днях глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента есть претензии к некоторым министрам, поэтому их могут заменить осенью.

Темы: Кабинет министров
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