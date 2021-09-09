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4,5 миллиона жителей Украины вакцинированы против COVID полностью

Четверг, 9 сентября 2021, 08:55
Первая и вторая доза вакцины украинцев, дашборд УП

8 сентября в Украине 161 169 человек было привито против COVID-19: первую дозу вакцины получили 56 193 человека, вторую дозу – 104 976 человек.

Источник: МОЗ

Детали: В эту среду для иммунизации населения работали 1 004 мобильных бригады, 2 948 прививочных пунктов и 339 центров вакцинации.

Всего с 24 февраля в Украине проведено 10 234 210 прививок.

С начала прививочной кампании привито 5 722 212 человек, из них одну дозу вакцины получили 5 722 210 человек, полностью иммунизированы, получив две дозы, – 4 512 000 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

 

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.

Напомним: По состоянию на 7 сентября в Украине сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что выполнил свое обещание.

В мае, перед назначением министром здравоохранения, Виктор Ляшко планировал за лето вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев.

В июле Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Этот документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021:года, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.

28 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 миллионов прививок против коронавируса за лето не сделали из-за большого количества праздников в Украине.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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