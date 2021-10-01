"Слуги народа" будут бойкотировать шоу Шустера с Разумковым – источники
Народные депутаты из партии "Слуга народа" решили бойкотировать ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в эту пятницу, среди гостей которого значится глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Источник: собеседники "Украинской правды" в партии и властной команде
Детали: То, что на программу Шустера никто из "слуг народа" на канал Рината Ахметова в этот день не идет, подтвердили сразу несколько источников в партии.
Сотрудники программы два дня приглашают спикеров от монобольшинства.
Нардепы партии власти поехали в Трускавец, но и онлайн выходить в эфир не собираются.
Причина такого решения точно не известна: одни называют причиной поддержку Шустером Разумкова, другие – поддержку Ахметова.
Программа "Свобода слова Савика Шустера. Разумков. COVID. Газ" выйдет в эфир 1 октября в 21:00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24".
В студии планируют обсуждать три вопроса:
- "Слуга народа" vs Дмитрий Разумков: уволят ли главу Верховной Рады?
- Нужна ли Украине обязательная вакцинация?
- Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?
Среди гостей значатся Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Юрий Бойко, Владимир Гройсман и другие.
Напомним: Фракция "Слуга народа" 30 сентября инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.