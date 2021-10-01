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"Слуги народа" будут бойкотировать шоу Шустера с Разумковым – источники

Пятница, 1 октября 2021, 11:57
Савик Шустер, фото Шустер online

Народные депутаты из партии "Слуга народа" решили бойкотировать ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в эту пятницу, среди гостей которого значится глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Источник: собеседники "Украинской правды" в партии и властной команде

Детали: То, что на программу Шустера никто из "слуг народа" на канал Рината Ахметова в этот день не идет, подтвердили сразу несколько источников в партии.

Сотрудники программы два дня приглашают спикеров от монобольшинства.

Нардепы партии власти поехали в Трускавец, но и онлайн выходить в эфир не собираются.

Причина такого решения точно не известна: одни называют причиной поддержку Шустером Разумкова, другие – поддержку Ахметова.

Программа "Свобода слова Савика Шустера. Разумков. COVID. Газ" выйдет в эфир 1 октября в 21:00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24".

В студии планируют обсуждать три вопроса:

  • "Слуга народа" vs Дмитрий Разумков: уволят ли главу Верховной Рады?
  • Нужна ли Украине обязательная вакцинация?
  • Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?

Среди гостей значатся Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Юрий Бойко, Владимир Гройсман и другие.

Напомним: Фракция "Слуга народа" 30 сентября инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.

Украинская правда
Темы: Слуга народателевидениеРазумков ДмитрийШустер
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