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"Слуги народа" приехали в Трускавец

Пятница, 1 октября 2021, 08:35
Слуги народа приехали в Трускавец
Прибытие "слуг народа" в Трускавец, фото Эльдара Сарахмана, УП

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где должно состояться двухдневное собрание фракции.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места событий

Детали: На платформе некоторые депутаты признавались, что толком не знают, о чем будут говорить: им известна та же программа, что и журналистам.

Очевидно, что будут решать "внутренние организационные вопросы", как дальше работать фракции, а также "кадровые вопросы".

По словам нардепов, в поезде не собирали подписи за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Столичный поезд со "слугами народа" опоздал на 8 минут.

По данным УП, в поезде из Киева было около 50 депутатов и их помощники. Руководителей фракции в нем не было. Другие депутаты будут добираться в Трускавец своим ходом (всего фракция насчитывает 244 нардепа).

 
Прибытие
фото Эльдара Сарахмана, УП

По словам нардепов, поездку в Трускавец они оплачивали сами.

Нардеп Алексей Жмеренецкий из комитета антикоррупционной политики заявил: "Мы скидывались. Деньги заносили в наш секретариат. Централизованно покупали билеты, но за свой счет. Сейчас, я так понимаю, мы будем оплачивать отель. Номера забронированы".

По его словам, собираться в Трускавце – "это уже символично".

"Трускавец был точкой отсчета. Прошло два года. Каждый комитет подготовил отчет о достижениях, о ключевых реформы. Будут доклады глав комитетов на эту тему. Плюс есть планы на следующие два года", – пояснил Жмеренецький.

Он подтвердил, что будут говорить и об отставке Разумкова. По словам Жмеренецкого, глава фракции Давид Арахамия "взял про запас подписные листы, но они еще пусты".

 
фото Эльдара Сарахмана, УП

Напомним: 1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", большое собрание с участием президента проведут в гостинице "Rixos Prykarpattya".

На собрание монобольшинства планировали пригласить генпрокурора Ирину Венедиктову, главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и представителей Кабмина. А главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова не пригласили, ему светит отставка.

Программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце предусматривает награждение "лучших депутатов", сессии с силовиками и советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

УП, дополнено

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Темы: Слуга народаРазумков ДмитрийТрускавец
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