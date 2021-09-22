По автомобилю Шефира выпустили около 18 пуль - прокурор

Во время покушения на помощника президента Сергея Шефира по его автомобилю выстрелили около 18 раз.

Источник: руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко в комментарии журналистам

Прямая речь: "Автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, ехал в направлении Киева. Между селами Ходосивка и Лесники по автомобилю из посадки было сделано около 18 выстрелов из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. В настоящее время, по словам медицинских работников, его жизни ничего не угрожает".

Детали: Хоменко отметил, что в настоящее время следствием отрабатывается ряд версий, но озвучить их пока нельзя.

Прокурор отметил, что водитель смог самостоятельно добраться до ближайшей парковки супермаркета. Сейчас машина находится там. Правоохранители продолжают осмотр.

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