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По автомобилю Шефира выпустили около 18 пуль - прокурор

Среда, 22 сентября 2021, 13:27
обстрелянная машина Шефира. фото УП

Во время покушения на помощника президента Сергея Шефира по его автомобилю выстрелили около 18 раз.

Источник: руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко в комментарии журналистам

Прямая речь: "Автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, ехал в направлении Киева. Между селами Ходосивка и Лесники по автомобилю из посадки было сделано около 18 выстрелов из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. В настоящее время, по словам медицинских работников, его жизни ничего не угрожает".

Детали: Хоменко отметил, что в настоящее время следствием отрабатывается ряд версий, но озвучить их пока нельзя.

Прокурор отметил, что водитель смог самостоятельно добраться до ближайшей парковки супермаркета. Сейчас машина находится там. Правоохранители продолжают осмотр.

Предыстория:

  • Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.
  • В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.
  • Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что в водителя попали три пули
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленники, которые обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, бросили вызов правоохранительной системе; по данному факту уже начали уголовное производство.

Украинская правда
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