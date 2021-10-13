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Рада изберет первого вице-спикера во вторник - Стефанчук

Среда, 13 октября 2021, 13:19
Руслан Стефанчук. фото Дмитрия Ларина, УП

Избрание первого заместителя председателя Верховной Рады состоится во вторник 19 октября.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук журналистам в среду, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения (рассмотрения) этого вопроса: оно займет около часа-полутора и после этого мы сможем получить первого вице-спикера".

Что предшествовало: На должность первого вице-спикера Верховной Рады выдвинули Александра Корниенко от "Слуги народа" и Софию Федину от "Европейской солидарности".

Темы: Верховная Рада
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