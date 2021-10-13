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Украина приблизилась к антирекорду смертей от Covid: за сутки 471 случай

Среда, 13 октября 2021, 08:43
Динамика эпидемии, дашборд УП

За сутки 12 октября в Украине зафиксировали 16 309 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 471 летальный случай от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 4 901 человека, выздоровели 6 462 человека.

Источник: данные Министерства здравоохранения и Совета нацбезопасности и обороны

Детали: Предыдущий "антирекорд" был зафиксирован 7 апреля этого года: за сутки 6 апреля умер 481 больной с коронавирусом. А за сутки 21 апреля было 470 летальных случаев.

За последние 8 дней Covid унес жизни 2 317 жителей Украины.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 578 394 человек, из них 2 304 361 человек выздоровел, а 59 523 человека умерли.

По данным СНБО, больше всего случаев заболевания в этот вторник зарегистрировали в Харьковской (1 526), Одесской (1 525), Днепропетровской (1 344), Запорожской (1 048) областях и в городе Киев (978).

Смертей за последние сутки зафиксировали больше всего в Херсонской (65), Харьковской (45), Одесской (38), Лугганський (31), Днепропетровской (30) и Сумской (27) областях.

При этом в Украине привито 7 688 564 человека: первую дозу вакцины получили 7 688 562 человека, полностью иммунизированы – 6 271 274 человека

12 октября 152 703 человека было привито против Covid-19: первую дозу вакцины получили 79 515 человек, вторую дозу – 73 188 человек.

 

Напомним: Отметку в 54 тысячи умерших от Covid Украина пересекла 6 сентября, 55 тысяч умерших от эпидемии – 21 сентября, 56 тысяч смертей – 29 сентября. По состоянию на 5 октября умерших было 57 206 человек, уже 8 октября – 58 081 человек, 12 октября – более 59 тысяч. 

Динамика летальных случаев ускоряется. 27 мая умерших от эпидемии в Украине насчитывалось 50 067 человек.

11 октября Украина была на 8 месте в мире и на 4 месте в Европе по суточному количеству больных, а также на 4 месте в мире и на 3 месте в Европе по количеству летальных исходов от Covid.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено и исправлено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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