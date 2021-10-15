Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В решении СНБО по криминалитету были ошибки в отношении 108 человек – Данилов

Пятница, 15 октября 2021, 20:29
фото СНБО

В решении СНБО, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу

Прямая речь: "Следующий вопрос, который мы рассматривали в повестке дня (заседания СНБО – ред.) – вопрос относительно информации о состоянии выполнения протокольного поручения, которое касается применения санкций в отношении контрабандистов и воров в законе. Начали с вопроса криминалитета.

Был доклад министра внутренних дел. К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, были сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили. Министр проинформировал, что 8 человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов Министерства внутренних дел, два человека понижены в иерархии работы этого министерства".

Детали: Данилов также сообщил, что СНБО поручил министру внутренних дел провести дополнительную проверку в отношении 9 лиц из упомянутого списка санкций.

"Была просьба людей, которые задаются вопросом волонтеров, наших батальонов, в отношении 9 лиц, которые были внесены в этот список. Их видение – что надо провести дополнительную проверку этих лиц. Есть протокольное поручение министру сделать такую ​​проверку и, в случае необходимости, внести на ближайшее заседание СНБО соответствующие предложения в отношении этих лиц, которые должны пройти дополнительную проверку еще и Министерства внутренних дел" – сказал он.

Секретарь СНБО также отметил, что в отношении уголовных авторитетов и воров в законе "продолжается работа".

"Мы получили отчет, где они сейчас находятся. Из всех 17 воров в законе, которые были под санкциями, на сегодняшний день ни один не находится на свободе. Часть из них покинула территорию нашей страны, другая находится в СИЗО", - заявил Данилов.

Предыстория:                                                                                                        

  • 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".
  • 4 февраля 2021 года впервые "вору в законе" сообщили о подозрении по этому закону: подозрение получил "Гига Озургетский" и двое "смотрящих".
  • 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Владимир Зеленский уточнил, что санкции вводят против 557 воров в законе, большинство из которых не в Украине. Такой же пакет санкций применили к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.
  • 21 мая Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
  • В июне Данилов заявил, что СНБО перепроверит трех криминальных авторитетов, которые жалуются, что их внесли в санкционный список "воров в законе" несправедливо.

Катерина Тищенко, УП
Темы: СНБОсанкцииДаниловкриминал
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Зеленского выясняют, как при Авакове к криминалитету ошибочно причислили 108 человек

США анонсировали испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования

Карантин: в "красном" Запорожье вводят ограничения

В США будут пускать только привитых, но не "Спутником V"

видеоNASA направило уникальную миссию к Троянским астероидам Юпитера

Ryanair ввел ограничения для пассажиров из "черного списка", которых считает должниками

Все новости...
СНБО
СНБО утвердил стратегию биозащиты и информационной безопасности Украины
Семья Злочевского отказалась от 2 лицензий на добычу недр – Данилов
СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины - Данилов
Последние новости
01:24
Арабская коалиция в сутки уничтожила 160 хуситов в Йемене
00:24
В России впервые за время пандемии от COVID умерли более 1000 человек
23:59
На Луганщине задержали женщину по подозрению в причастности к боевикам
23:08
В Зеленского выясняют, как при Авакове к криминалитету ошибочно причислили 108 человек
22:31
МОЗ говорит о большом количестве вакцин от гриппа для Украины
21:58
фотоУкраинец Молчанов выиграл парный турнир ATP в Аликанте
21:22
США анонсировали испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования
20:40
фото, відеоНа игре премьер-лиги РФ футболисты устроили драку на поле "стенка на стенку"
20:17
Карантин: в "красном" Запорожье вводят ограничения
20:03
"Динамо" в 11 туре побеждает "Львов", проигрывая по ходу игры
Все новости...