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В решении СНБО по криминалитету были ошибки в отношении 108 человек – Данилов

Пятница, 15 октября 2021, 20:29
В решении СНБО по криминалитету были ошибки в отношении 108 человек – Данилов
фото СНБО

В решении СНБО, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу

Прямая речь: "Следующий вопрос, который мы рассматривали в повестке дня (заседания СНБО – ред.) – вопрос относительно информации о состоянии выполнения протокольного поручения, которое касается применения санкций в отношении контрабандистов и воров в законе. Начали с вопроса криминалитета.

Был доклад министра внутренних дел. К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, были сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили. Министр проинформировал, что 8 человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов Министерства внутренних дел, два человека понижены в иерархии работы этого министерства".

Детали: Данилов также сообщил, что СНБО поручил министру внутренних дел провести дополнительную проверку в отношении 9 лиц из упомянутого списка санкций.

"Была просьба людей, которые задаются вопросом волонтеров, наших батальонов, в отношении 9 лиц, которые были внесены в этот список. Их видение – что надо провести дополнительную проверку этих лиц. Есть протокольное поручение министру сделать такую ​​проверку и, в случае необходимости, внести на ближайшее заседание СНБО соответствующие предложения в отношении этих лиц, которые должны пройти дополнительную проверку еще и Министерства внутренних дел" – сказал он.

Секретарь СНБО также отметил, что в отношении уголовных авторитетов и воров в законе "продолжается работа".

"Мы получили отчет, где они сейчас находятся. Из всех 17 воров в законе, которые были под санкциями, на сегодняшний день ни один не находится на свободе. Часть из них покинула территорию нашей страны, другая находится в СИЗО", - заявил Данилов.

Предыстория:                                                                                                        

  • 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".
  • 4 февраля 2021 года впервые "вору в законе" сообщили о подозрении по этому закону: подозрение получил "Гига Озургетский" и двое "смотрящих".
  • 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Владимир Зеленский уточнил, что санкции вводят против 557 воров в законе, большинство из которых не в Украине. Такой же пакет санкций применили к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.
  • 21 мая Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
  • В июне Данилов заявил, что СНБО перепроверит трех криминальных авторитетов, которые жалуются, что их внесли в санкционный список "воров в законе" несправедливо.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: СНБОсанкцииДаниловкриминал
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