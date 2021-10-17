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Данилов объяснил путаницу относительно 108 человек: Не по ошибке, а с ошибками

Воскресенье, 17 октября 2021, 16:40
Данилов объяснил путаницу относительно 108 человек: Не по ошибке, а с ошибками
Алексей Данилов, фото УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что ошибки в решении Совета нацбезопасности и обороны относительно 108 человек из санкционного списка, о которых он говорил ранее, касались транслитерации фамилий.

Источник: Данилов в комментарии Hromadske

Прямая речь: "Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены".

Детали: Данилов пояснил, что в список внесли 108 человек не по ошибке, а с ошибками в данных.

Он отметил, что правоохранители, которые допустили ошибки транслитерации, были наказаны.

Впрочем, по словам Данилова, среди более чем 650 человек таки был один, который оказался в перечне случайно и санкции в отношении негоуже сняли. Кто это и почему его внесли в список – по личным мотивам или из-за какой-то конкретной ошибки – секретарь СНБО пока не уточнил.

Что предшествовало: 15 октября Данилов заявил, что в решении СНБО, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.

"К большому сожалению, в решении СНБО, которое готовилось раньше, были сознательные или несознательные ошибки относительно 108 человек, которые мы уже исправили", - говорил он.

В Офисе президента заявили, что сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список более ста человек, которых по ошибке "зачислили" к криминалитету, в том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

После этого представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова Ярослав Тракало пояснил, что МВД никого ошибочно не "зачисляло" к криминалитету, а нынешние изменения в санкционный список касаются транслитерации фамилий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДаниловСНБОсанкциикриминал
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