Первым вице-спикером стал Корниенко, который хочет "реформировать регламент"

Народные депутаты избрали первым заместителем главы Верховной Рады Руслана Стефанчука его соратника из "Слуги народа" Александра Корниенко.

Источник: трансляция заседания парламента 19 октября

Детали: На должность были выдвинуты кандидатуры Александра Корниенко из "Слуги народа" и Софии Федины из "Европейской солидарности".

Они заявили о конфликте интересов относительно голосования за кандидатуры, а затем выступили перед нардепами и ответили на их вопросы.

Рейтинговое голосование показало преимущество Корниенко над Фединой: 248 "за" против 73 "за".

На окончательном голосовании кандидатуру представителя "Слуги народа" поддержали 256 нардепов.

С Корниенко сняли членство в комитете по вопросам местного самоуправления и он занял место первого вице-спикера в президиуме Верховной Рады.

Корниенко во время выступления перед избранием сказал, что смарт-государству нужен "смарт-парламент".

Он хочет сделать так, "чтобы реформы не тонули в парламенте".

Корниенко заявил, что парламенту нужна модернизация, иначе доверие к Верховной Раде, которое сейчас составляет 3%, будет дальше падать.

Преодоление "парламентского спама" он назвал среди тактических задач.

Прямая речь Корниенко: "Парламент должен оставаться местом для дискуссии... но парламент – это не только место для дискуссий. Верховная Рада – это орган, от которого люди ждут результатов для себя.

Процедура важна, демократия – это процедура, но кто сказал, что мы должны неуклонно следовать процедурам, которые были созданы в эпоху старой политики и были настроены на то, чтобы законсервировать главные ее черты: коррупцию и ложь. Разве мы не имеем права изменить процедуру ради более эффективного и дееспособного парламента?

Если мы с вами изменили карту Украины, отменили позорные моратории, открыли рынки, у нас должно хватить политической воли и экспертизы реформировать и регламент Верховной Рады. Нужна комплексная реформа парламентских процедур и процессов, иначе парламент дальше будет толочь воду в ступе, тормозя процесс трансформации страны".

Больше деталей: Корниенко также сказал, что он – сторонник "оппозиционного дня", который бы раз в месяц мог проходить в парламенте.

По его мнению, вместе с законом об оппозиции надо принимать и закон о коалиции.

В свою очередь, Федина говорила, что парламент должен стать надежным тылом для защитников Украины и становиться на защиту обычных граждан.

Задавая вопросы, оппоненты из разных фракций обменивались колкостями.

Напомним: Александр Корниенко занял должность Руслана Стефанчука, который возглавил парламент вместо Дмитрия Разумкова, отозванного с должности главы Верховной Рады по инициативе фракции "Слуга народа".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия упрекал Разумкова, в частности, за "холодную регламентной войну".