Разумков зовет "слуг" на встречу в понедельник
Суббота, 2 октября 2021, 11:56
Председатель ВР Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента.
Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook
Детали: Туний опубликовала письмо Разумкова в адрес председателя фракции Давида Арахамии и членов фракции "Слуга народа".
Разумков приглашает депутатов в связи с поступлением письма за подписью Арахамии о выдаче подписных листов под предложением об отзыве Разумкова из-за неудовлетворительной работы в должности председателя ВР.
Он предлагает встретиться в понедельник, 4 октября, в 18:00 в конференц-зале здания Верховной Рады.
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Напомним:
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об освобождении Разумкова - уже лично от себя.
- Разумков ответил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.
- Арахамия объяснил, что отставка главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить" и различий во мнениях.