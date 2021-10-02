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Разумков зовет "слуг" на встречу в понедельник

Суббота, 2 октября 2021, 11:56
Разумков зовет слуг на встречу в понедельник
ФОТО: НАЗАРИЙ МАЗИЛЮК, УП

Председатель ВР Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента.

Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook

Детали: Туний опубликовала письмо Разумкова в адрес председателя фракции Давида Арахамии и членов фракции "Слуга народа".

Разумков приглашает депутатов в связи с поступлением письма за подписью Арахамии о выдаче подписных листов под предложением об отзыве Разумкова из-за неудовлетворительной работы в должности председателя ВР.

Он предлагает встретиться в понедельник, 4 октября, в 18:00 в конференц-зале здания Верховной Рады.

 

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Напомним:

  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об освобождении Разумкова - уже лично от себя.
  • Разумков ответил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.
  • Арахамия объяснил, что отставка главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить" и различий во мнениях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков ДмитрийСлуга народаВерховная Рада
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