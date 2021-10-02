Разумков зовет "слуг" на встречу в понедельник

Председатель ВР Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента.

Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook

Детали: Туний опубликовала письмо Разумкова в адрес председателя фракции Давида Арахамии и членов фракции "Слуга народа".

Разумков приглашает депутатов в связи с поступлением письма за подписью Арахамии о выдаче подписных листов под предложением об отзыве Разумкова из-за неудовлетворительной работы в должности председателя ВР.

Он предлагает встретиться в понедельник, 4 октября, в 18:00 в конференц-зале здания Верховной Рады.

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Напомним: