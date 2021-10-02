Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков зовет "слуг" на встречу в понедельник

Суббота, 2 октября 2021, 11:56
ФОТО: НАЗАРИЙ МАЗИЛЮК, УП

Председатель ВР Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента.

Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook

Детали: Туний опубликовала письмо Разумкова в адрес председателя фракции Давида Арахамии и членов фракции "Слуга народа".

Разумков приглашает депутатов в связи с поступлением письма за подписью Арахамии о выдаче подписных листов под предложением об отзыве Разумкова из-за неудовлетворительной работы в должности председателя ВР.

Он предлагает встретиться в понедельник, 4 октября, в 18:00 в конференц-зале здания Верховной Рады.

 

Читайте также: Дмитрий Разумков: В отставку я не собираюсь

Напомним:

  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об освобождении Разумкова - уже лично от себя.
  • Разумков ответил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.
  • Арахамия объяснил, что отставка главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить" и различий во мнениях.

Темы: Разумков ДмитрийСлуга народаВерховная Рада
powered by lun.ua
Главное сегодня

Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers

Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

Документы частично подтвердили получение фирмами Зеленского и Ко миллионов от Коломойского

СБУ отрицает давление на КГГА из-за расследования о Зеленском

На Донбассе планируется построить еще два аэропорта – Зеленский

дополненоСтали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95"

Все новости...
Разумков Дмитрий
"Слуги народа" будут бойкотировать шоу Шустера с Разумковым – источники
"Слуги народа" приехали в Трускавец
"Маленькие мелочи и регламентная война": Арахамия аргументировал отставку спикера Рады
Последние новости
04:15
Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили – данные оператора
03:47
Ахметов регистрировал оффшорные компании для "владения самолетом как у Путина" – СМИ
02:48
Нардеп от "слуг" назвала основного кандидата на пост главы ВР
01:50
В Афганистане в результате стрельбы погибли три человека, среди которых – журналист
00:59
Саакашвили планировал убийство оппозиционеров – премьер Грузии
00:26
Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых – трое несовершеннолетних
23:29
Pandora Papers: стала известна роль международных провайдеров в выводе средств из "Приватбанка"
23:04
Документы подтвердили причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму – СМИ
22:43
Ткаченко не получил денег за долю в Одесской киностудии, которую продал из-за конфликта интересов – СМИ
21:45
Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers
Все новости...