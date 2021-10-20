Москва требует пустить российских консулов к боевику "ЛНР" Косяку. Киев ответил

Министерство иностранных дел России требует от Украины допустить российских консульских работников к задержанному 13 октября уроженцу Луганской области Андрею Косяку, так как он получил паспорт Российской Федерации. В МИД Украины отметили промедление с "заботой".

Источник: комментарий представителя МИД России Марии Захаровой от 19 октября и комментарий представителя МИД Украины Олега Николенко

Детали: 13 октября на линии соприкосновения на Донбассе украинские военнослужащии задержали Андрея Косяка, которого в МИД РФ называют "представителем Луганска в Совместном центре по контролю и координации", у него есть гражданство России.

Захарова возмущается, что "никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало, хотя российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно, не позднее, чем через три дня после задержания".

По словам Захаровой, посольство России в Киеве и генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию, информировать о местонахождении задержанного и обеспечить к нему консульский доступ, который в соответствии с Консульской конвенцией должен быть предоставлен не позднее, чем через четыре дня после задержания.

Захарова утверждает, что 19 октября "Луганск инициировал созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности Контактной группы", но "его проведение было сорвано украинской стороной, которая в последний момент отказалась участвовать в заседании без объяснения причин".

Прямая речь Захаровой: "Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные (...). Тот, кто не выполняет своих обязательств, утрачивает моральное право требовать их исполнения от других.

Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А.В.Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников. Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина.

Ожидаем также принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны ОБСЕ. Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе и добросовестно отражать ее в своих докладах, способствуя тем самым процессу урегулирования".

Больше деталей: В МИД Украины в ответ на заявление Захаровой выразили удивление, что МИД России "только на шестой день поинтересовалось судьбой Андрея Косяка", который был задержан 13 октября у Золотого в Луганской области.

Представитель МИД Украины напомнил, что "под видом работ по гуманитарному разминированию он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения сил и средств", чем нарушил Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Прямая речь Николенко: "Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью. Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли.

Ожидаем, что российская сторона с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ".

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