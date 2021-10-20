"Суспільне" считает недопустимыми попытки воздействия со стороны власти

Редакция Общественного вещателя считает недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников токшоу.

Источник: официальное заявление "Суспільного" относительно инцидента с отказом нардепов из "Слуги народа" от участия в ток-шоу "Обратный отсчет" на UA: Первый.

Детали: Общественный вещатель отмечает, что является крупнейшей независимой медиа компанией в Украине, которая не зависит от олигархов и политиков, не обслуживает никакие государственные органы или политические структуры. Общественный вещатель работает исключительно в интересах всех граждан страны и подотчетен только гражданскому обществу.

Редакционная политика Общественного вещателя в целом и общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" в частности основывается на указанных принципах. Именно поэтому редакция ток-шоу регулярно (программа выходит по понедельникам) приглашает к участию в эфире как представителей власти, так и представителей парламентской оппозиции.

Отсутствие же в эфире представителей партии "Слуга народа" в программе от 18 октября - это не решение редакции ток-шоу "Обратный отсчет", а решение представителей парламентской фракции.

Отмечается, что депутатов от фракции "Слуга народа" приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире ток-шоу от 18 октября.

Дословно: "Считаем недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу. Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему".

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