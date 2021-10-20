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Суспільний мовник вважає неприпустимим спробу впливу з боку влади

Середа, 20 жовтня 2021, 17:17
Суспільний мовник вважає неприпустимим спробу впливу з боку влади
фото: "Суспільне"

Редакція Суспільного мовника вважає неприпустимим, коли представники будь-якої політичної сили намагаються прямо чи опосередковано впливати на формування складу учасників токшоу.

Джерело: офіційна заява "Суспільного" щодо інциденту з відмовою нардепів зі "Слуги народу" від участі в токшоу "Зворотний відлік" на UA: Перший.

Деталі: Суспільний мовник наголошує, що є найбільшою незалежною медіакомпанією України, яка не залежить від олігархів та політиків, не обслуговує жодні державні органи чи політичні структури. Суспільний мовник працює виключно в інтересах усіх громадян країни та підзвітний лише громадянському суспільству.

Редакційна політика Суспільного мовника загалом та суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" зокрема ґрунтується на зазначених принципах. Саме тому редакція токшоу регулярно (програма виходить щопонеділка) запрошує до участі в ефірі як представників влади, так і представників парламентської опозиції.

Відсутність же в ефірі представників партії "Слуга народу" у програмі від 18 жовтня — це не рішення редакції токшоу "Зворотний відлік", а рішення представників парламентської фракції.

Наголошується, що депутатів від фракції "Слуга народу" запрошують регулярно і запрошували до участі в ефірі токшоу від 18 жовтня.

Дослівно: "Вважаємо неприпустимим, коли представники будь-якої політичної сили намагаються прямо чи опосередковано впливати на формування складу учасників токшоу. Склад учасників формується за принципом дотримання журналістських стандартів неупередженості, збалансованості й представлення позицій усіх сторін суспільної дискусії на визначену тему".

Передісторія:

  • Ведуча ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента "давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув звинувачення Барчук у тиску Офісу президента на "UA:Перший", але не заперечив прагнення команди президента до "узгодженої інформаційної позиції".  
  • Президент Володимир Зеленський назвав "хайпом" звинувачення телеведучої телеканалу "UA: Перший" в контролі з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченняСлуга народу
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