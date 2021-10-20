Зеленский и Кличко встретились на Банковой впервые за год

На Банковой 19 октября впервые за год встретились мэр столицы Виталий Кличко и президент Владимир Зеленский.

Источник: собеседник "Украинской правды", Кличко в комментарии Zn.ua

Детали: Источник УП подтвердил, что встреча мэра Киева и президента состоялась 19 октября.

На ней также присутствовал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, но, по словам собеседника, "он молчал практически все время".

Таким образом Чернышева негласно представили Кличко как нового главу КГГА.

Также во время встречи "обсуждались проблемы, которые накопились в городе". Собеседник отметил, что закон о столице не обсуждали.

Как рассказал сам Кличко, они с Зеленским пересеклись 6 октября на мероприятиях в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, где мэр подошел к президенту и предложил встретиться.

Глава государства согласился и Кличко 19 октября в 17.00 пришел на Банковую.

Почему это важно: Конфликт Банковой и городского головы Киева Виталия Кличко продолжается довольно давно с периодическими обострениями. Так, недавно споры между ОП и мэром Киева шли вокруг темы застройки столицы. Кличко даже вызвали на заседание СНБО, однако тот не явился. Продолжается публичный конфликт также между мэром и министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, который и является автором указанного законопроекта.

Читайте также: Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

Предыстория: