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Зеленский и Кличко встретились на Банковой впервые за год

Среда, 20 октября 2021, 21:07
Зеленский и Кличко встретились на Банковой впервые за год

На Банковой 19 октября впервые за год встретились мэр столицы Виталий Кличко и президент Владимир Зеленский.

Источник: собеседник "Украинской правды", Кличко в комментарии Zn.ua

Детали: Источник УП подтвердил, что встреча мэра Киева и президента состоялась 19 октября.

На ней также присутствовал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, но, по словам собеседника, "он молчал практически все время".

Таким образом Чернышева негласно представили Кличко как нового главу КГГА.

Также во время встречи "обсуждались проблемы, которые накопились в городе". Собеседник отметил, что закон о столице не обсуждали.

Как рассказал сам Кличко, они с Зеленским пересеклись 6 октября на мероприятиях в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра, где мэр подошел к президенту и предложил встретиться.

Глава государства согласился и Кличко 19 октября в 17.00 пришел на Банковую.

Почему это важно: Конфликт Банковой и городского головы Киева Виталия Кличко продолжается довольно давно с периодическими обострениями. Так, недавно споры между ОП и мэром Киева шли вокруг темы застройки столицы. Кличко даже вызвали на заседание СНБО, однако тот не явился. Продолжается публичный конфликт также между мэром и министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, который и является автором указанного законопроекта.

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Предыстория:

  • В октябре 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона о Киеве - столице Украины, внесенный Александром Ткаченко и другими мажоритарщиками Киева от "Слуги народа".
  • Разговоры о том, что комитет может рассмотреть его ко второму чтению начались в сентябре 2021 года.
  • Тогда Кличко заявил, что перед принятием закона о столице, в котором будет новая процедура назначения главы КГГА, следует получить экспертную оценку от Венецианской комиссии.
  • 20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект "О Киеве - столице Украины".

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоЗеленскийКГГА
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