Закон о столице теперь окончательно сможет принять Рада. Комитет дал заключение

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект "О Киеве - столице Украины".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам председателя комитета, нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко, комитет предлагает парламенту при рассмотрении законопроекта во втором чтении применить специальную процедуру.

Докладчиком законопроекта на пленарном заседании будет народный депутат от "слуг" Виталий Безгин.

По словам Безгина, законопроект возвращает местное самоуправление, поскольку "мы идем путем создания при Киевском городском совете собственного своего, независимого от центральной власти, от правительства исполнительного комитета, который возглавляет городской голова".

Он также отметил, что законопроект предлагает вернуть местное самоуправление на уровень районов в Киеве.

Прямая речь Безгина: "Законопроект, который мы сегодня рассматриваем, очень существенно отличается от базовой редакции, которая проходила первое чтение … Мы опирались как на определенные идеологические основы, так непосредственно и на те замечания, которые мы получили от европейских партнеров и главного юридического управления (Верховной Рады – ред.)".

Почему это важно: Конфликт Банковой и городского головы Киева Виталия Кличко продолжается довольно давно с периодическими обострениями. Так, недавно споры между ОП и мэром Киева шли вокруг темы застройки столицы. Кличко даже вызвали на заседание СНБО, однако тот не явился. Продолжается публичный конфликт также между мэром и министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, который и является автором указанного законопроекта.

Предыстория:

В октябре 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона о Киеве - столице Украины, внесенный Александром Ткаченко и другими мажоритарщиками Киева от "Слуги народа".

Разговоры о том, что комитет может рассмотреть его ко второму чтению начались в сентябре 2021 года.

Тогда Кличко заявил, что перед принятием закона о столице, в котором будет новая процедура назначения главы КГГА, следует получить экспертную оценку от Венецианской комиссии.