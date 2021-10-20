Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Закон о столице теперь окончательно сможет принять Рада. Комитет дал заключение

Среда, 20 октября 2021, 18:22

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект "О Киеве - столице Украины".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам председателя комитета, нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко, комитет предлагает парламенту при рассмотрении законопроекта во втором чтении применить специальную процедуру.

Докладчиком законопроекта на пленарном заседании будет народный депутат от "слуг" Виталий Безгин.

По словам Безгина, законопроект возвращает местное самоуправление, поскольку "мы идем путем создания при Киевском городском совете собственного своего, независимого от центральной власти, от правительства исполнительного комитета, который возглавляет городской голова".

Он также отметил, что законопроект предлагает вернуть местное самоуправление на уровень районов в Киеве.

Прямая речь Безгина: "Законопроект, который мы сегодня рассматриваем, очень существенно отличается от базовой редакции, которая проходила первое чтение … Мы опирались как на определенные идеологические основы, так непосредственно и на те замечания, которые мы получили от европейских партнеров и главного юридического управления (Верховной Рады – ред.)".

Почему это важно: Конфликт Банковой и городского головы Киева Виталия Кличко продолжается довольно давно с периодическими обострениями. Так, недавно споры между ОП и мэром Киева шли вокруг темы застройки столицы. Кличко даже вызвали на заседание СНБО, однако тот не явился. Продолжается публичный конфликт также между мэром и министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, который и является автором указанного законопроекта.

Предыстория:

В октябре 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона о Киеве - столице Украины, внесенный Александром Ткаченко и другими мажоритарщиками Киева от "Слуги народа".

Разговоры о том, что комитет может рассмотреть его ко второму чтению начались в сентябре 2021 года.

Тогда Кличко заявил, что перед принятием закона о столице, в котором будет новая процедура назначения главы КГГА, следует получить экспертную оценку от Венецианской комиссии.

Темы: комитетыВерховная РадаКиевВиталий Кличко
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоТретья партия военной помощи от США прибыла в Украину

Новости 22 октября: пик эпидемии коронавируса, Украина в "зеленом" списке

"Не могу передать, как я шокирован": Болдуин прокомментировал несчастный случай

Зеленский заявил о "газовой агрессии" России, просит ЕС действовать вместе с Украиной

Данилов дал страшный прогноз: Более 1000 смертей от ковида ежедневно

Арахамия заявил, что Зеленский уже определился с новым министром обороны

Все новости...
комитеты
Комитет Рады рекомендует принять в первом чтении закон о бюджете-2022
"Слуга народа" готовится устранить "друзей" Разумкова с должностей глав комитетов – источники
Разумков хочет работать в комитете по вопросам свободы слова
Последние новости
23:57
Шефир: Водитель после покушения до сих пор не встает
23:38
Мальта закрыла въезд для туристов из Украины
23:23
Подруга боевиков Чичерина проведет концерт под офисом ОБСЕ в Донецке
22:54
Кулеба назвал единственный способ нарушить монополию Кремля на поставки газа
22:41
У ТСК по "вагнеровцам" есть вопросы к Тарану - Безуглая
22:08
Новости экономики: решение СНБО по газу, импорт электроэнергии из РФ
21:56
фотоТретья партия военной помощи от США прибыла в Украину
21:41
Посол Британии: борьба с олигархами в Украине требует дополнительных мер
21:27
Данилов о причинах возможной отставки главы Минэкологии: Указы президента должны выполняться
21:15
Новости 22 октября: пик эпидемии коронавируса, Украина в "зеленом" списке
Все новости...