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Covid в Киеве продолжает бить антирекорды: 1323 больных и 44 смерти за сутки

Пятница, 22 октября 2021, 10:28
Covid в Киеве продолжает бить антирекорды: 1323 больных и 44 смерти за сутки
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве растет количество новых больных и смертей от коронавируса – за сутки 21 октября зафиксировали 1323 новых случая covid-19 и 44 смерти от вируса – это самые высокие цифры с конца апреля.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "1323 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 44 летальных случая от вируса: 21 женщина от 46 до 93 лет, 23 мужчины от 49 до 93 лет".

Детали: Среди новых больных более сотни детей: 55 девочек от 1 месяца до 17 лет и 83 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (282), Деснянском (239) и в Днепровском (138) районах.

Остается высоким уровень госпитализации: за сутки положили в больницы 132 больных коронавирусом и 525 – с подозрением на covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 249 021 подтвержденный случай коронавируса, умерли 5 824 больных, преодолели вирус в общем 225 605 жителей города, из них 277 – за прошедшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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