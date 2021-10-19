Разумков говорит, что является членом фракции "Слуга народа"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что после отзыва его с должности председателя Верховной Рады он автоматически продолжает членство во фракции "Слуга народа".

Источник: Разумков журналистам перед началом пленарного заседания 19 октября, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ситуация следующая: в своё время 29 августа (2019 года) я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместитель не входят ни одну фракцию. Эта норма была выполнена, но каких-то дополнительных документов, заявлений о выходе (из фракции) не было, и об исключении фракция не принимала решения.

Поэтому после завершения моей каденции на этой должности (председателя парламента) фактически я автоматически возвращаюсь во фракцию... На сайте Верховной Рады я внефракционный, но исходя из логики (являюсь членом фракции "Слуга народа")".

Детали: Вместе с тем Разумков отметил, что написал письмо на имя главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с просьбой согласовать его направление для дальнейшей работы как члена парламентского комитета по вопросам свободы слова.

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