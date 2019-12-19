Верховная Рада поддержала введение реестра педофилов и добровольную химическую кастрацию.

Источник: законопроект №0887

Детали: За законопроект "по внедрению Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усилению ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего" во втором чтении и в целом проголосовали 325 депутатов.

Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, призван предотвратить рецидив таких преступлений.

Держателем реестра является Министерство юстиции.

Доступ к реестру будут иметь прокуроры, следователи, полиция и Госбюро расследований. В то же время, право на получение информации из реестра будет у руководителей учреждений образования, здравоохранения или других учреждений, осуществляющих надзор за детьми.

Закон усиливает ответственность за преступление, предусмотренное ст.152, 153 УК, против лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Изнасилование наказывается 10-15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, лицо приговаривают к пожизненному лишению свободы.

Документ также вводит добровольную химическую кастрацию. Ее будут применять к лицам, не менее 9 лет находившихся в тюрьме. За лицами, избравшими кастрацию в качестве замены неотбытой части наказания, будет осуществляться мониторинг с помощью электронных средств контроля.

Дословно: "Добровольная мера медицинского характера будет применяться к лицу, осужденному за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, в отношении которого суд удовлетворил ходатайство о замене неотбытой части наказания добровольной мерой медицинского характера".

Предыстория: