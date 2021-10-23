Еще две области Украины переходят в "красную" зону

23 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором Ровенскую и Николаевскую области решено объявить "красными" со вторника.

Источник: сообщение министра КМУ Олега Немчинова

Прямая речь: "Государственная комиссия решила установить с 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей.

Также применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

Детали: По состоянию на 23 октября в Украине "красными" являются 7 областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Таким образом, во вторник, после официального вхождения в этот перечень Ровенщины и Николаещины, "красных" регионов станет 9.

Перечень ограничений и исключений для "красной" зоны Данные Минздрава

Напомним: