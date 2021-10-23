Еще две области Украины переходят в "красную" зону
23 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором Ровенскую и Николаевскую области решено объявить "красными" со вторника.
Источник: сообщение министра КМУ Олега Немчинова
Прямая речь: "Государственная комиссия решила установить с 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей.
Также применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".
Детали: По состоянию на 23 октября в Украине "красными" являются 7 областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Таким образом, во вторник, после официального вхождения в этот перечень Ровенщины и Николаещины, "красных" регионов станет 9.
Напомним:
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22 октября в Украине обнаружили еще 23,2 тысячи зараженных коронавирусом, и это лишь немного меньше, чем рекордные 23,8 тысячи днем ранее.
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Николаевская область по показателям количества госпитализаций ковид-больных и загруженности коек с кислородом приблизилась к "красной" зоне карантина еще 22 октября.
- Ровенская область по показателям выявления новых случаев коронавируса и количеству госпитализаций ковид-больных приблизилась к "красной" зоне 21 октября.