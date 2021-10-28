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Мошеннику, сделавшему фейковую "Дию", предложили стажировку в Минцифре

Четверг, 28 октября 2021, 19:30
Мошеннику, сделавшему фейковую Дию, предложили стажировку в Минцифре
Федоров, мошенник и Енин, фото с Facebook

Мошеннику, создавшему фейковую программу "Дия", предложили стажироваться в Министерстве цифровой трансформации, но хакер все равно будет отвечать за подделку.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Facebook

Прямая речь Енина: "Мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот история, мне кажется, отличный пример.

Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дию". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постараться в Министерстве.

Но перед Законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье за ​​подлог все же придется".

Предыстория:

  • Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія"для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.
  • По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".
  • Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг: программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения "Дія", создал 21-летний мужчина.

Украинская правда

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Темы: МинцифрыхакерывакцинацияДія
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