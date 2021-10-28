Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мошеннику, сделавшему фейковую "Дию", предложили стажировку в Минцифре

Четверг, 28 октября 2021, 19:30
Федоров, мошенник и Енин, фото с Facebook

Мошеннику, создавшему фейковую программу "Дия", предложили стажироваться в Министерстве цифровой трансформации, но хакер все равно будет отвечать за подделку.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Facebook

Прямая речь Енина: "Мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот история, мне кажется, отличный пример.

Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дию". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постараться в Министерстве.

Но перед Законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье за ​​подлог все же придется".

Предыстория:

  • Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія"для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.
  • По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".
  • Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг: программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения "Дія", создал 21-летний мужчина.

Украинская правда
Темы: МинцифрыхакерывакцинацияДия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ковид: в Украине снова более 26 тысяч заражений в день

Главные новости пятницы и ночи: реакция на "Байрактар", коронавирус в Украине

За сутки боевики ранили на Донбассе пятерых украинских военных

На стадионе в Киеве на 2 дня откроют пункт вакцинации

В МИД РФ заявили, что США высылают 55 российских дипломатов

На выходных украинцы переводят часы

Все новости...
Минцифры
Федоров объяснил, какие ошибки мешают генерировать Covid-сертификаты на портале "Дія"
Министр придумал наказание для мошенника, создавшего фейковую "Дию"
В Украине оформили более миллиона электронных больничных за 2 недели после запуска
Последние новости
09:24
Более 80% убийств журналистов в мире за последние 10 лет остались безнаказанными – отчет CPJ
08:58
В Украине – рекорд ковид-вакцинации за сутки
08:27
Ковид: в Украине снова более 26 тысяч заражений в день
08:19
Владелице турфирмы грозит 5 лет тюрьмы за подделку ковид-тестов – полиция
08:00
Главные новости пятницы и ночи: реакция на "Байрактар", коронавирус в Украине
07:05
За сутки боевики ранили на Донбассе пятерых украинских военных
06:01
Более 5 миллионов человек в мире скончались от COVID-19
05:05
Денисова: Действия грузинских властей в отношении Саакашвили являются пытками
04:06
Разведка США: Коронавирус не создавали как биологическое оружие
03:01
Регулятор США одобрил вакцину Pfizer для детей от 5 лет
Все новости...