Мошеннику, сделавшему фейковую "Дию", предложили стажировку в Минцифре
Четверг, 28 октября 2021, 19:30
Мошеннику, создавшему фейковую программу "Дия", предложили стажироваться в Министерстве цифровой трансформации, но хакер все равно будет отвечать за подделку.
Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Facebook
Прямая речь Енина: "Мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот история, мне кажется, отличный пример.
Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дию". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постараться в Министерстве.
Но перед Законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье за подлог все же придется".
Предыстория:
- Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія"для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.
- По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".
- Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг: программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения "Дія", создал 21-летний мужчина.
Украинская правда