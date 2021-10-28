Мошеннику, сделавшему фейковую "Дию", предложили стажировку в Минцифре

Федоров, мошенник и Енин, фото с Facebook

Мошеннику, создавшему фейковую программу "Дия", предложили стажироваться в Министерстве цифровой трансформации, но хакер все равно будет отвечать за подделку.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Facebook

Прямая речь Енина: "Мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот история, мне кажется, отличный пример.

Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дию". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постараться в Министерстве.

Но перед Законом все равны, поэтому нести ответственность по 358 статье за ​​подлог все же придется".

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