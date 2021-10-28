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Шахраю, який зробив фейкову "Дію", запропонували стажування у Мінцифри

Четвер, 28 жовтня 2021, 19:30
Федоров, шахрай і Єнін, фото з Facebook

Шахраю, який створив фейкову програму "Дія", запропонували стажуватися у Міністерстві цифрової трансформації, але хакер все одно відповідатиме за підробку.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у Facebook

Пряма мова Єніна: "Ми в МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган. І от історія, як на мене, чудовий приклад.

Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову "Дію". Так само швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в Міністерстві.

Але, перед Законом всі рівні, тому нести відповідальність по 358 статті за підробку все ж доведеться".

Передісторія:

  • Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейкову програму "Дія"для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.
  • За словами міністра, той, хто купує такі "сервіси", може потрапити під статтю "підробка документів".
  • Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг: програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія", створив  21-річний чоловік.
  • Федоров пропонував відправивши шахрая в ІТ-сферу на виправні роботи.

Українська правда
Теми: МінцифрихакеривакцинаціяДія


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