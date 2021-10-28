Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шахраю, який зробив фейкову "Дію", запропонували стажування у Мінцифри

Четвер, 28 жовтня 2021, 19:30
Шахраю, який зробив фейкову Дію, запропонували стажування у Мінцифри
Федоров, шахрай і Єнін, фото з Facebook

Шахраю, який створив фейкову програму "Дія", запропонували стажуватися у Міністерстві цифрової трансформації, але хакер все одно відповідатиме за підробку.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у Facebook

Пряма мова Єніна: "Ми в МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган. І от історія, як на мене, чудовий приклад.

Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову "Дію". Так само швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в Міністерстві.

Але, перед Законом всі рівні, тому нести відповідальність по 358 статті за підробку все ж доведеться".

Передісторія:

  • Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейкову програму "Дія"для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.
  • За словами міністра, той, хто купує такі "сервіси", може потрапити під статтю "підробка документів".
  • Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг: програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія", створив  21-річний чоловік.
  • Федоров пропонував відправивши шахрая в ІТ-сферу на виправні роботи.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МінцифрихакеривакцинаціяДія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Мінцифри
Мінцифри анонсувало отримання спеціальних документів для моряків у "Дії"
Anti-Shahеd: Мінцифри пропонує 1 мільйонів доларів за найкращого "мисливця" на ворожі БПЛА
Google разом із Мінцифрою запускає безкоштовний навчальний курс про ШІ
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: