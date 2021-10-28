Шахраю, який зробив фейкову "Дію", запропонували стажування у Мінцифри

Федоров, шахрай і Єнін, фото з Facebook

Шахраю, який створив фейкову програму "Дія", запропонували стажуватися у Міністерстві цифрової трансформації, але хакер все одно відповідатиме за підробку.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у Facebook

Пряма мова Єніна: "Ми в МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган. І от історія, як на мене, чудовий приклад.

Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову "Дію". Так само швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в Міністерстві.

Але, перед Законом всі рівні, тому нести відповідальність по 358 статті за підробку все ж доведеться".

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