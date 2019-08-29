Рада утвердила человека Зеленского во главе СБУ

Источник: "Украинская правда"

Депутаты Верховной Рады 9 созыва назначили Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.

Кандидатуру, предложенную президентом Владимиром Зеленским, поддержали 319 депутатов.

Перед этим 333 народных депутата поддержали увольнение Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

Детали: Иван Баканов фактически уже руководил Службой безопасности Украины летом: временно исполнял обязанности главы как первый заместитель главы СБУ.

Жена Ивана Баканова Оксана имеет российское гражданство. Он объяснял, что она оформляет украинское гражданство.

Баканов выражал готовность занять пост главы СБУ, а обнародовать декларацию его якобы отговорили.

Прямая речь Ивана Баканова: "На самом деле, работа Службы безопасности Украины очень проста – мы должны обеспечивать справедливое распределение основных социальных благ: законности и справедливости. Для этого мы все должны жить по законам и принципам, а не по "понятиям". Для этого мы должны реформироваться.

Власть только тогда власть, когда она имеет смелость пойти сама против себя ради основных прав и свобод людей.

Что я имею в виду под реформой СБУ? Когда простой человек встречает сотрудника Службы безопасности Украины – и улыбаться ему в ответ, потому что чувствует себя безопасно и защищенно, более того – если хочет ему помочь, вот тогда это реформа.

От нас все требуют демилитаризации – наши международные партнеры, в первую очередь. Для нас это не требование, для нас это мечта, потому что если мы демилитаризируемся, это будет означать, что в нашей стране царит мир".

По словам Баканова, нужно принять новый закон о Службе безопасности Украины, который "устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами".

На вопрос Галины Янченко о временных рамках реформы СБУ Баканов ответил: "Если говорить о реформе всей Службы безопасности – то я думаю, что нужно не менее 3 лет, если говорить об эффективных первых шагах – то я думаю, что одного года хватит".

На вопрос Ирины Геращенко о времени подачи нового закона об СБУ претендент на должность ответил: "На самом деле, такой закон уже разработан и подан в Совет национальной безопасности и обороны. Он присутствует в двух видах, как требовали международные партнеры: одна подробная редакция и одна редакция, которая больше указывает на принципы работы СБУ.

Когда эти законы были разработаны, поступили новые предложения от международных партнеров – поэтому мы считаем, что необходимо доработать те законы и переподать их в Верховную Раду. Думаю, на это у нас уйдет максимум полтора месяца".

А депутат Алексей Гончаренко заявил: "Хочу напомнить предвыборную программу Владимира Зеленского: основанием для назначения на должность станет ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей. А какие такие заслуги у Баканова? Это известный офицер спецслужб, это боевой офицер спецслужб, который воевал за Украину?

Нет, это сосед Владимира Александровича еще с детства, это генеральный директор студии "Квартал 85"... Нам говорили, что закончилась эпоха кумовства – а что, началась эпоха "сватовства", с кем вместе "Сватов" снимали? Или эпоха "соседства", кто добрый сосед?".

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