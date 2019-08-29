Рада утвердила человека Зеленского во главе СБУ

Источник: "Украинская правда"

Депутаты Верховной Рады 9 созыва назначили Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.

Кандидатуру, предложенную президентом Владимиром Зеленским, поддержали 319 депутатов.

Перед этим 333 народных депутата поддержали увольнение Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

Детали: Иван Баканов фактически уже руководил Службой безопасности Украины летом: временно исполнял обязанности главы как первый заместитель главы СБУ.

Жена Ивана Баканова Оксана имеет российское гражданство. Он объяснял, что она оформляет украинское гражданство.

Баканов выражал готовность занять пост главы СБУ, а обнародовать декларацию его якобы отговорили.

Прямая речь Ивана Баканова: "На самом деле, работа Службы безопасности Украины очень проста – мы должны обеспечивать справедливое распределение основных социальных благ: законности и справедливости. Для этого мы все должны жить по законам и принципам, а не по "понятиям". Для этого мы должны реформироваться.

Власть только тогда власть, когда она имеет смелость пойти сама против себя ради основных прав и свобод людей.

Что я имею в виду под реформой СБУ? Когда простой человек встречает сотрудника Службы безопасности Украины – и улыбаться ему в ответ, потому что чувствует себя безопасно и защищенно, более того – если хочет ему помочь, вот тогда это реформа.

От нас все требуют демилитаризации – наши международные партнеры, в первую очередь. Для нас это не требование, для нас это мечта, потому что если мы демилитаризируемся, это будет означать, что в нашей стране царит мир".

По словам Баканова, нужно принять новый закон о Службе безопасности Украины, "устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами".

Предыстория:

Иван Баканов дружит с Владимиром Зеленским с детства, они выросли в одном подъезде. До выборов Баканов работал главным юристом "Квартала", в 2017 году возглавил партию "Слуга народа".

22 мая 2019 года президент Зеленский назначил Баканова первым заместителем главы СБУ.

После этого глава Службы безопасности Украины Василий Грицак ушел в отпуск, а Баканов стал исполнять его обязанности.

11 июня стало известно, что Грицак присвоил воинское звание "лейтенант" Баканову одновременно с принятием того на военную службу в СБУ. В команде президента заявили, что звание лейтенанта Баканову дали, чтобы у него был доступ к секретной информации.

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