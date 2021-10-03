Глава государства не знает деталей ДТП с Трухиным, потому что "там никто не погиб"

Президент Владимир Зеленский заявил, что не интересовался деталями ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина с 6 пострадавшими, поскольку в ней никто не погиб.

Источник: Зеленский на брифинге в Трускавце в воскресенье, который транслируется в Facebook "Слуги народа"

Прямая речь: "Я не могу понимать и знать все детали тех или иных уголовных кейсов, которые происходят из-за, простите, ДТП.

Там никто не погиб, слава богу, все живы. Если бы там что-то такое произошло, не дай бог, поверьте, человека бы не было уже. А так пусть дойдет до конца. Я не могу знать все, хотя хочу".

Детали: Зеленский сказал, что знает о том, что Трухин попал в ДТП, а что именно там произошло, должны сказать правоохранительные органы.

"Ну, попал человек в ДТП. Если там что-то страшное произошло, я просто не знаю...", - отметил он, и на вопрос журналистки, почему он не знает, спросил, почему она не знает точных цифр заболеваемости COVID за прошедшие сутки.

Предыстория:

По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, создал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.

В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "спрятать".

Трухин неделю не комментировал ДТП, только 1 сентября признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, действительно ли он был за рулем, а также заявил, что ни один из водителей не был пьяным.

Фракция "Слуги народа" тоже не комментировала ДТП. 6 сентября ее глава Давид Арахамия заявил, что любая реакция фракции на аварию может расцениваться как вмешательство или давление на расследование, поэтому коллеги Трухина ждут заключения экспертиз, кто именно был за рулем.

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