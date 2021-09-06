Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что любая реакция фракции на ДТП с участием их коллеги Александра Трухина может расцениваться как вмешательство или давление на расследование, там ждут заключения экспертиз относительно того, кто именно был за рулем.

Источник: Арахамия на брифинге после съезда партии "Слуга народа"

Прямая речь: "ГБР сейчас ищет всех свидетелей, они запросили там камеры, видеорегистраторы, анализ ДНК и так далее. То есть когда будут эти экспертизы, тогда мы вместе с вами сможем увидеть что случилось, кто там виноват.

Потому что сейчас любая наша реакция может быть воспринята или как попытка защищать господина Трухина, или попытка наоборот нападать, или какой-то прессинг на следствие. Мы не хотим никакого влияния на следственный процесс, пусть это будет полностью объективное расследование".

Детали: Арахамия говорит, что информацию о ДТП фракция узнает из новостей. Сам Трухин не комментирует ситуацию по семейным делам, которыми сейчас занят.

Лидер "слуг" напомнил, что одни свидетели ДТП говорят, что за рулем был нардеп, а другие это отрицают, поэтому во фракции ждут результатов расследования.

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Напомним: