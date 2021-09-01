Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трухин впервые прокомментировал скандальную ДТП: Ударился головой и знает "заказчиков"

Среда, 1 сентября 2021, 15:41
Трухин впервые прокомментировал скандальную ДТП: Ударился головой и знает заказчиков

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Трухин заявил, что проходит амбулаторное лечение после ДТП и не готов в ближайшее время к "излишней публичности".

Источник: Трухин в комментарии "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Трухина: " Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания.

Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать - ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз".

Детали: Трухин также заявил, что водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на Драгер, результаты которого есть в материалах расследования. И, по словам нардепа, "ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму".

Прямая речь: "Насколько я знаю, тяжелых травм никто не получил. Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности…

Наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках. Спасибо за опыт. Время расставит все на свои места".

Читайте также: От зятя партнера Коломойского к "слуги народа". Кто такой Александр Трухин, ДТП с которым пытаются замять

Предыстория:

  • По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, создал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
  • Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
  • В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "спрятать".
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко 31 августа заявил, что не выходил на контакт с нардепом Александром Трухиным. Он добавил, что партийцы узнали о ДТП из открытых источников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПСлуга народаТрухин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: