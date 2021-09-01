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Трухин впервые прокомментировал скандальную ДТП: Ударился головой и знает "заказчиков"

Среда, 1 сентября 2021, 15:41

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Трухин заявил, что проходит амбулаторное лечение после ДТП и не готов в ближайшее время к "излишней публичности".

Источник: Трухин в комментарии "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Трухина: " Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания.

Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать - ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз".

Детали: Трухин также заявил, что водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на Драгер, результаты которого есть в материалах расследования. И, по словам нардепа, "ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму".

Прямая речь: "Насколько я знаю, тяжелых травм никто не получил. Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности…

Наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках. Спасибо за опыт. Время расставит все на свои места".

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Предыстория:

  • По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, создал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
  • Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
  • В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "спрятать".
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко 31 августа заявил, что не выходил на контакт с нардепом Александром Трухиным. Он добавил, что партийцы узнали о ДТП из открытых источников.

Темы: ДТПСлуга народа
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