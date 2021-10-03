Pandora Papers: стала известна роль международных провайдеров в выводе средств из "Приватбанка"

Провайдеры услуг для оффшоров дезинформировали финансовые мониторинги нескольких стран мира в отношении владельцев компаний-прокладок, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из "Приватбанка".

Источник: Слидство.Инфо со ссылкой на данные масштабной утечки документов Pandora Papers

Детали: Pandora Papers проливает свет на участие в схеме вывода денег из "Приватбанка" крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.

Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым оффшорных компаний еще задолго до того, как "ПриватБанк" был национализирован в 2016-м.

Одна из таких оффшорных компаний – белизская Jarvis Trading Limited, которая использовалась для отмывания средств "Приватбанка".

В 2010-м эта компания и две другие оффшорки получили кредиты в "Приватбанке" на общую сумму 86 миллионов долларов США. В тот же день эти средства были переведены через сеть оффшорных компаний и позже сосредоточены на счету Grammel Holdings Inc, согласно отчету агентства Kroll.

Уже через год после этой операции финансовый мониторинг Белиза обратился с запросом к одному из крупнейших мировых провайдеров, юридической компании Cititrust, чтобы узнать кто же бенефициарный владелец подозрительной оффшорки Jarvis Trading Limited.

В ответ международные юристы направили имя Agathoulla Constantinou. Правда, во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы "Приват".

Jarvis Trading Limited была заемщиком "Приватбанка" до момента его национализации. Общая сумма кредитного портфеля этой компании пересекла отметку в 350 миллионов долларов США.

Сейчас деятельность Jarvis Trading Limited расследуют и украинские правоохранители. В 2019-м следователи в уголовном производстве по доведению "Приватбанка" до неплатежеспособности запросили доступ к кипрским счетам компании.

Документы Pandora Papers раскрыли, что еще одна оффшорная компания из производства украинских правоохранителей попадала в поле зрения финансового мониторинга Кипра в сентябре 2010 года. Тогда юристы международной компании-регистратора Trident Trust получили запрос, касающийся компании Ravenscroft Holdings.

Кипрские власти интересовалась личностью конечного бенефециарного владельца и предупреждали юридическую компанию о том, что "отказ предоставлять запрашиваемую информацию является нарушением, которое может наказываться штрафом на сумму в 20 тысяч долларов или до двух лет лишения свободы, или же могут быть применены оба наказания".

В Trident Trust проигнорировали предупреждение и просто не прислали информации, которая касалась владельцев Ravenscroft Holdings. Хотя внутренняя корреспонденция юристов указывает на то, что записали компанию на Олега Гниненко. Лицо с таким же именем с 2013 года находится в правлении Никопольского завода ферросплавов, завода по орбиты олигарха Игоря Коломойского.

Справка: Pandora Papers – это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слидство.Инфо".

Всего в Pandora Papers более полутора тысяч украинцев, среди которых олигархи, бывшие и действующие чиновники, депутаты и даже звезды спорта и эстрады.

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