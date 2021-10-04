"Слуга народа" отказала Разумкову во встрече
Фракция "Слуга народа" отказалась встречаться со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, чью отставку она инициировала раньше.
Источник: Разумков на заседании согласительного совета парламента 4 октября
Прямая речь: "Была предложена встреча с фракцией "Слуга народа" сегодня на 18.00. Относительно инициативы, которая поступила от коллег - об отзыве с должности председателя Верховной Рады. Я получил официальное письмо об отказе. Что смысла в такой беседе нет. Я правильно понимаю, Александр Сергеевич? (обратился Разумков к председателю партии СН Корниенко)".
Детали: Корниенко утвердительно ответил спикеру. Разумков обратился к коллегам из других фракций, предложив подобную встречу, на которой он готов отчитаться о своей деятельности за 2 года.
Что предшествовало: Председатель ВР Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента.
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Предыстория:
- Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа" миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.