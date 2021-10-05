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Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут мандат

Вторник, 5 октября 2021, 22:21
фото: назарий мазылюк, уп

Спикер парламента Дмитрий Разумков будет судиться, если его незаконно лишат мандата народного депутата.

Источник: Разумков в эфире "Прямого"

Детали: Глава парламента ответил на вопрос, пойдет ли в суд, если его незаконно лишат мандата.

Прямая речь Разумкова: "Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал, как политик.

И здесь это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали - и меня, и коллег, которые работают в стенах ВРУ. Это уже не о должностях, а о людях".

Предыстория: Во вторник Верховная Рада на 2 дня отстранила от ведения заседаний Разумкова и планирует в четверг 7 октября вообще отправить его в отставку.

Разумков заявил, что по закону его не могут лишить мандата, но в общем – "может быть всякое".

Роман Петренко, УП
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Радасуд
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